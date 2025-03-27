Зеленский объяснил, зачем согласился на перемирие

Украинский лидер Владимир Зеленский согласился на прекращение огня по объектам энергетической инфраструктуры, предполагая, что Россия проявит свою неготовность к данной инициативе. Об этом сообщил сам Зеленский в интервью.
«Я такими шагами ясно показал, что мы готовы к прекращению огня, но вы сейчас увидите, что [президент РФ Владимир] Путин не готов», — утверждал Владимир Зеленский, его слова передает украинские издание «Страна». Он также указал на то, что согласие на прекращение огня со стороны Украины было дано в частности для того, чтобы продемонстрировать странам Глобального Юга отсутствие готовности России к мирным инициативам.
При этом 27 марта украинский лидер признал, что ВС РФ не наносят удары по энергетическим объектам Украины. Москва не осуществляет данные атаки с 18 марта, когда президент РФ Владимир Путин согласился с предложением главы США Дональда Трампа о прекращении огня по энергетической инфраструктуре. На российско-американских переговорах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 25 марта стороны согласовали запрет на атаки по объектам энергетики. Однако Украина продолжала бить по таковым и после 18 числа, и после 25-го.
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