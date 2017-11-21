«Украинские войска через 2-3 часа будут в городе». Рассказ из Донецка

21:31 21 ноября 2017 0

Бойцы из Донецка: «Патронов нет вообще — воевать нечем!» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Военнослужащие армии Донецкой республики жалуются, что им задерживают зарплату, не платят боевые и кормят «баландой». Но, что самое печальное — не выдают патронов. Народ стал уходить из армии или переводиться в другие подразделения, в результате в линии обороны — дыры. «Если украинцы начнут наступление — будут в Донецке через два часа», — говорят в республике. Новые подробности войны и быта в ДНР — в материале «URA.RU».

К журналистам «URA.RU» обратились бойцы одного из подразделений Вооруженных сил Донецкой народной республики. Чтобы не разглашать информацию, которая может содержать военную тайну, мы не можем сообщить, где находятся их позиции — лишь укажем, что они стоят возле одного из поселков в окрестностях Донецка, удерживая подступы к столице ДНР. Обратиться в СМИ их заставила ситуация, которая сложилась в подразделении.

«У нас сейчас БК (боекомплекта — прим. ред.) нет вообще — воевать нечем, — рассказал агентству боец Уралец (позывной изменен, в редакции имеется аудиозапись телефонного разговора). — Последний раз ходили на пост с одним автоматным рожком. Приезжает начальство, забирает у нас весь БК, через несколько дней заходит

«укроповская» разведка и «херачит» наших — прямо в окопы к нам залазят. Заходили к нам в тыл уже не раз».

Боец рассказывает об ополченцах, погибших недавно в результате дерзких вылазок украинских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп). «Зашли на позиции в Зайцево — там мужика какого-то глухого застрелили, забрали пулемет, ушли, — говорит Уралец. — Потом зашли на позицию „Востока“ рядом со [поселком] Спартаком — двоих наших забили. Забрали два пулемета, два автомата, телефоны, документы. Заходили еще в тыл к „республиканцам“ („Республиканская гвардия“ — подразделение армии ДНР, прим. ред.) — там „обесточили“ пацана и спокойно ушли».

На передовой под Донецком Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

По словам ополченца, это происходит из-за того, что в армии ДНР остро не хватает людей. «В роте должно быть около 100 человек, осталось 22 человека, — рассказывает боец. — На 800 метров окопов у нас стоит по 2-3 человека. — По всем военным законам, мы не можем держать эту позицию — очень много дыр».

По словам источника, хромает сегодня и «вторая линия обороны». «Если раньше в Киевском районе Донецка стояла часть, которая охраняла штаб, и когда в 2015 был прорыв, пацаны оттуда выходили и останавливали украинские танки, то сейчас их сняли и перекинули дальше, — говорит ополченец. — Получается, второй линии обороны нет вообще.

Прорвать сегодня оборону — делать нечего. На месте украинских военных, я бы через час-два уже был в городе и вел уличные бои».

Причина нехватки народа — плохие условия службы в армии независимой республики. «Зарплата у меня 15 тысяч рублей плюс боевые — в сумме должно выходить 19 тысяч. Но с боевыми постоянные напряги, — рассказывает боец. — Сперва говорили, что должно быть 2% процента от довольствия, потом нам начинали платить по 1%, и то месяц заплатят — месяц нет. В штабе корпуса нам сказали, что боевые закрываются, как положено, каждый месяц. А в полку уже не закрываются».

По словам ополченца, в среднем у него выходит в месяц около 17 тысяч рублей заработка. «Из них я отдаю за квартиру, сигареты. Форму надо себе купить, берцы, маску, все остальное — получается „в ноль“, — признается Уралец. — Мало того, из месяца в месяц я снимаю с России деньги, по 5-6 тысяч. Не то, что зарабатывать не получается — в минус ухожу!».

Совершенно невыносимым, по словам бойца, в последнее время стало питание. «Дошло до того, что сейчас на продукты начали „накалывать“ [обманывать], — говорит он. — Если раньше давали пайки (тушенку, крупы), то сейчас привозят готовую еду, которую есть невозможно — как для скотины варят. У пацанов нет ни увольнений, ничего. Дошло до того, что мы своих ребят „вытягиваем“ из подразделений и пытаемся уйти в 9-й полк (который стоит на Мариупольском направлении — прим. ред.) — и за нами уже пошла слежка».

Из-за всего этого моральный дух бойцов падает. «Люди уже не хотят воевать: если раньше с радостью шли в ополчение и, до кучи, получали за это зарплату, то сейчас продолжают служить тупо из-за зарплаты — где еще в Донецке можно получать 17 тысяч рублей? — рассказывает Уралец о положении донбассовских бойцов. — Но кто воевал, больше не хотят сюда идти. Все россияне отсюда валят. Из России пацаны мне пишут: «Ты все еще в Укропии? Мы туда больше не поедем. Если начнется война полномасштабная — тогда поедем».

«Смысла врать ему нет»

«URA.RU» попросило прокомментировать рассказ донецкого ополченца экспертов — людей с богатым боевым прошлым, которые сами ездили в Донбасс. «Человека, который все это рассказывает, я знаю лично, — заявил агентству председатель Свердловского фонда ветеранов спецназа, командир роты уральских добровольцев Владимир Ефимов. — Смысла врать ему нет. Всего этого следовало ожидать — исходя из событий конца 2015—2016 годов, когда россиян стали вытеснять из республик».

Владимир Ефимов — экс-командир роты уральских добровольцев, ездивших в Донбасс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам Ефимова, сегодня большинство добровольцев вернулось с Донбасса в Россию, часть (те, кто был не сильно привязан к дому) осталась там — люди подписали контракты, приняли присягу. «Многие из них не возвращаются только потому, что думают, что в России их будут считать наемниками, — говорит ветеран. — То, что государство сейчас не разыскивает их и не предъявляет никаких обвинений — это еще не значит, что отношение режима не может измениться».

По мнению Ефимова, именно отсутствие решительных действий противника провоцирует киевский режим на активность. «Помните, в каком единодушном порыве был принят Крым? Точно так же был бы принят и Донецк с Луганском, — считает Ефимов. — Но у меня лично сложилось впечатление, что ЛДНР готовят к «сливу» Украине.

Если украинские военнослужащие хорошо экипированы и подготовлены, активны и даже разнузданы (ползают по нашим позициям!), то нашим парням даже заминировать подходы не дают! Таким темпом украинцы скоро будут ходить с жовто-блокитными повязками по Донецку!».

По словам Валерия Вощевоза, у бойца в обороне должно быть минимум 2-3 боекомплекта Фото: Карина Ванеш © URA.RU

По поводу нехватки боеприпасов высказался зампредседателя российского Союза ветеранов Афганистана Валерий Вощевоз. «То, что в подразделениях недокомплект — это понятно: никто не хочет идти, подставляться за сто долларов, — заявил он. — Но проблемы с БК — это ненормальное явление. С боекомплектом там всегда был порядок. Не могу сказать, в чем проблема, потому что я сейчас не там, конкретики не знаю».

По его словам, запас патронов у бойца на передовой должен быть в разы больше. «Когда находишься в обороне, у тебя должно быть 2-3 боекомплекта, — говорит Вощевоз. — Для автомата БК — это 450 патронов, два БК — это 900 патронов. Разумеется, плюс гранаты и все прочее. Не знаю, кто там сейчас занимается снабжением, но отцам-командирам надо поднимать шум, выходить на правительство ДНР — пусть ходатайствуют перед руководством. Воевать без патронов нереально».

«Это все ложь»

Между тем, как сказал «URA.RU» официальный представитель армии ДНР, озвученная бойцами информация не соответствует действительности. «Все эти слухи по поводу выплат, питания и боекомплекта — это ложь, — заявил агентству заместитель командующего Вооруженными силами ДНР Эдуард Басурин. — Боеприпасы на позициях есть. Я просто на позиции езжу, вижу, что происходит. Все там в порядке».

Как пояснил «URA.RU» на условиях анонимности источник, близкий к штабу армии ДНР, во всех подразделениях ситуация разная. «Все зависит от командования, — пояснил источник. — Всех под одну гребенку грести не стоит».

«Обстановка напряженная»

По сводкам пресс-центра Вооруженных сил Донецкой народной республики, обстановка на линии соприкосновения остается напряженной: украинская армия регулярно обстреливают позиции вооруженных сил независимых республик, при этом постоянно достается мирным жителям.

Представитель армии ДНР Эдуард Басурин прокомментировал слова бойцов, которые жалуются Фото: военкор Сергей Белоус

«На Донецком направлении по районам десяти населенных пунктов противник выпустил 79 мин калибром 120 и 82 мм, применил гранатометы и стрелковое оружие, — сообщил Эдуард Басурин, озвучив сводку за сутки с 20 на 21 ноября 2017 года. — На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по районам девяти населенных пунктов выпустили 230 мин калибром 120 и 82 мм, применяли различные типы гранатометов и стрелкового оружия. На Горловском направлении по районам н. п. Михайловка и Железная балка противник выпустил пять мин калибром 82 мм, вел обстрел из гранатометов и стрелкового оружия».

Всего за прошедшие сутки армия ДНР зафиксировала 49 нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины. «В результате обстрелов один военнослужащий ВС ДНР погиб и один получил ранения», — говорится в сводке. По сообщениям пресс-центра Вооруженных сил, разведка ДНР постоянно фиксирует нарушение украинскими войсками минских соглашений, по которым все тяжелое вооружение должно быть отведено от линии фронта.