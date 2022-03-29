Россия избежит дефицита лекарств от туберкулеза

В стране есть технологии, которые позволят отказаться от зарубежных препаратов

29 марта 2022 в 19:18 Размер текста - 17 +

В России для лечения туберкулеза применяют комплексный подход Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU России не грозят проблемы с нехваткой лекарств от туберкулеза. В стране есть свои технологии, позволяющие успешно лечить это сложное заболевание, заявила главный фтизиатр министерства здравоохранения РФ Ирина Васильева. По ее словам, с 2015 года количество заболевших туберкулезом снизилось на 30%, а смертность от этой болезни сократилась на 42%. Курс на снижение Высокие показатели стали результатом долгой и упорной работы системы здравоохранения, которая проводилась с начала XXI века, когда в России был пик заболеваемости туберкулезом. Именно в 2000-х годах в стране началось реформирование противотуберкулезной службы по изменению подходов к выявлению и лечению сложной болезни. «Распад СССР стал толчком к росту заболеваемости туберкулезом. После этого началось снижение. Сейчас мы достигли исторического минимума. У нас есть противотуберкулезная служба, в которой четко организована работа, в том числе по взаимодействию с общей лечебной сетью. И главный плюс — мы продолжаем работать в этом режиме в любых условиях», — заявила Ирина Васильева. По словам главного фтизиатра министерства здравоохранения РФ Ирины Васильевой, с 2015 года количество заболевших туберкулезом снизилось на 30%, а смертность от этой болезни сократилась на 42% Фото: Владимир Трефилов За несколько лет была пересмотрена работа по диагностике туберкулеза. На данный момент охват тестированием на ТБ в России позволяет выявить до 92% новых случаев заболевания, а также 94% повторных случаев. В мире эти цифры составляет 69% и 87% соответственно. В лечении туберкулеза очень важным фактором является комплексный подход. По словам Васильевой, на данный момент в России доступны отечественные технологии, позволяющие отказаться от зарубежных аналогов. По итогам многолетней работы Всемирная организация здравоохранения при пересмотре списков стран с высоким бременем туберкулез исключила Россию из этого списка. «Мы впереди в мире по внедрению новых технологий. Несмотря на то, что у мира есть свои разработки, но по многим показателям наши разработки превосходят зарубежные аналоги. Благодаря таким подходам нам удалось достичь хороших результатов. Но наши цели еще не достигнуты», — отмечает Ирина Васильева. Дети — это индикатор Проблема детского туберкулеза в России имеет схожие тенденции с более старшим поколением. Сейчас в мире более одного миллиона детей в год заболевают ТБ, а порядка 233 тысяч умирают от болезни. Поэтому в России на протяжении долгих лет приоритетом является именно профилактика болезней. На данный момент в России существует четкий алгоритм предупреждения туберкулеза среди детей. Сначала их вакцинируют. Затем родственники и врачи следят, чтобы ребенок не попал в очаг заболеваемости. Однако если такое происходит, тут уже делается все, чтобы болезнь не начала развиваться. «Россия в числе лидеров по профилактике и раннему выявлению ТБ у детей. У нас есть внутрикожные скрининговые методы выявления болезни, диагностикумы для которых производятся в России. Детям, которым они противопоказаны доступны лабораторные тесты. Это способствует тому, что заболеваемость детей долгие годы остается на низком уровне. Все обследования регламентированы норматио-првными документами Министерства здравоохранения РФ», — отмечает главный детский фтизиатр министерства здравоохранения Российской Федерации Валентина Аксенова. Как рассказала главный детский фтизиатр министерства здравоохранения РФ Валентина Аксенова, Россия находится в числе лидеров по профилактике и раннему выявлению туберкулеза у детей Фото: Владимир Трефилов Среди проблем лечения детского туберкулеза эксперт называет несколько факторов. Один из них — это плохая материально-техническая база большинства детских санаторно-оздоровительных учреждений страны. «Когда в стране было социальное благополучие, дети не болели. Последние 10-15 лет заболеваемость у детей в России снижается. Очень опасно, что дети могут вновь отреагировать и цифры вновь вырастут. При этом в группу риска входят и подростки», — заявила Валентина Аксенова. Обстановка в регионах Согласно предварительным данным Минздрава РФ, в 2021 году на 100 тысяч населения приходится 31,1 заболевший туберкулезом. Самые низкие показатели по заболеваемости у Белгородской, Рязанской и Вологодской областей. Там количество заболевших составляет 11,8, 12,0 и 12,2 человека соответственно. При этом наибольшее бремя туберкулеза сохраняется в Уральском и Сибирском федеральных округах и на Дальнем Востоке. «Дальневосточный округ — это 40% площади Российской Федерации. Но последние пять лет отмечается устойчивая тенденция улучшения эпидситуации и снижения показателей. Внутри такой огромной территории сегодня есть местности, где достигнуты общероссийские показателей. И вместе с тем сохраняются территории с высокой заболеваемостью», — отметил во время пресс-конференции главный фтизиатр министерства здравоохранения РФ по Дальневосточному Федеральному округу Павел Фадеев. Как отметила заместитель главного врача по медицинской помощи в амбулаторных условиях ГБУЗ Астраханской области «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» Елена Вирина, в регионе за 2021 год существенно снизилась смертность от ТБ. Тенденция уменьшения заболеваемости также наблюдается и в системе федеральной службы исполнения наказаний. Как заявил врио начальника управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России Константин Масников, только за 2021 год уровень туберкулезных больных снизился с 36 тысяч человек до девяти тысяч.

России не грозят проблемы с нехваткой лекарств от туберкулеза. В стране есть свои технологии, позволяющие успешно лечить это сложное заболевание, заявила главный фтизиатр министерства здравоохранения РФ Ирина Васильева. По ее словам, с 2015 года количество заболевших туберкулезом снизилось на 30%, а смертность от этой болезни сократилась на 42%. Курс на снижение Высокие показатели стали результатом долгой и упорной работы системы здравоохранения, которая проводилась с начала XXI века, когда в России был пик заболеваемости туберкулезом. Именно в 2000-х годах в стране началось реформирование противотуберкулезной службы по изменению подходов к выявлению и лечению сложной болезни. «Распад СССР стал толчком к росту заболеваемости туберкулезом. После этого началось снижение. Сейчас мы достигли исторического минимума. У нас есть противотуберкулезная служба, в которой четко организована работа, в том числе по взаимодействию с общей лечебной сетью. И главный плюс — мы продолжаем работать в этом режиме в любых условиях», — заявила Ирина Васильева. За несколько лет была пересмотрена работа по диагностике туберкулеза. На данный момент охват тестированием на ТБ в России позволяет выявить до 92% новых случаев заболевания, а также 94% повторных случаев. В мире эти цифры составляет 69% и 87% соответственно. В лечении туберкулеза очень важным фактором является комплексный подход. По словам Васильевой, на данный момент в России доступны отечественные технологии, позволяющие отказаться от зарубежных аналогов. По итогам многолетней работы Всемирная организация здравоохранения при пересмотре списков стран с высоким бременем туберкулез исключила Россию из этого списка. «Мы впереди в мире по внедрению новых технологий. Несмотря на то, что у мира есть свои разработки, но по многим показателям наши разработки превосходят зарубежные аналоги. Благодаря таким подходам нам удалось достичь хороших результатов. Но наши цели еще не достигнуты», — отмечает Ирина Васильева. Дети — это индикатор Проблема детского туберкулеза в России имеет схожие тенденции с более старшим поколением. Сейчас в мире более одного миллиона детей в год заболевают ТБ, а порядка 233 тысяч умирают от болезни. Поэтому в России на протяжении долгих лет приоритетом является именно профилактика болезней. На данный момент в России существует четкий алгоритм предупреждения туберкулеза среди детей. Сначала их вакцинируют. Затем родственники и врачи следят, чтобы ребенок не попал в очаг заболеваемости. Однако если такое происходит, тут уже делается все, чтобы болезнь не начала развиваться. «Россия в числе лидеров по профилактике и раннему выявлению ТБ у детей. У нас есть внутрикожные скрининговые методы выявления болезни, диагностикумы для которых производятся в России. Детям, которым они противопоказаны доступны лабораторные тесты. Это способствует тому, что заболеваемость детей долгие годы остается на низком уровне. Все обследования регламентированы норматио-првными документами Министерства здравоохранения РФ», — отмечает главный детский фтизиатр министерства здравоохранения Российской Федерации Валентина Аксенова. Среди проблем лечения детского туберкулеза эксперт называет несколько факторов. Один из них — это плохая материально-техническая база большинства детских санаторно-оздоровительных учреждений страны. «Когда в стране было социальное благополучие, дети не болели. Последние 10-15 лет заболеваемость у детей в России снижается. Очень опасно, что дети могут вновь отреагировать и цифры вновь вырастут. При этом в группу риска входят и подростки», — заявила Валентина Аксенова. Обстановка в регионах Согласно предварительным данным Минздрава РФ, в 2021 году на 100 тысяч населения приходится 31,1 заболевший туберкулезом. Самые низкие показатели по заболеваемости у Белгородской, Рязанской и Вологодской областей. Там количество заболевших составляет 11,8, 12,0 и 12,2 человека соответственно. При этом наибольшее бремя туберкулеза сохраняется в Уральском и Сибирском федеральных округах и на Дальнем Востоке. «Дальневосточный округ — это 40% площади Российской Федерации. Но последние пять лет отмечается устойчивая тенденция улучшения эпидситуации и снижения показателей. Внутри такой огромной территории сегодня есть местности, где достигнуты общероссийские показателей. И вместе с тем сохраняются территории с высокой заболеваемостью», — отметил во время пресс-конференции главный фтизиатр министерства здравоохранения РФ по Дальневосточному Федеральному округу Павел Фадеев. Как отметила заместитель главного врача по медицинской помощи в амбулаторных условиях ГБУЗ Астраханской области «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» Елена Вирина, в регионе за 2021 год существенно снизилась смертность от ТБ. Тенденция уменьшения заболеваемости также наблюдается и в системе федеральной службы исполнения наказаний. Как заявил врио начальника управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России Константин Масников, только за 2021 год уровень туберкулезных больных снизился с 36 тысяч человек до девяти тысяч.