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25 июля 2017
Главные новости 
17:35  25 июля 2017 2

Жириновский заступился за блогера Соколовского и предложил помощь. ВИДЕО

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, жириновский владимир
Глава ЛДПР считает, что "ловца покемонов" над исключить из списка экстремистовФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
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Глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заступился за екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, осужденного за экстремизм, оскорбление чувств верующих и включенного недавно в список экстремистов Росфинмониторинга. Комментарий главного российского либерал-демократа появился на одном из каналов в YouTube.

«Наверное, не надо его держать в списках этих, экстремистских, — сказал глава ЛДПР. — Там, где требуют, чтобы его исключили, мы поддержим». По его словам, молодежи требуется какая-то игра и чтобы на «их самолюбие никто не посягал». «Мы готовы поддержать Соколовского, чтобы его из этих списков убрали», — заявил Жириновский.

Также он предложил одному из депутатов от ЛДПР взять блогера на поруки. «Депутат Власов возьмет шефство над ним — как молодой и знакомый с этими покемонами», — пообещал Владимир Жириновский.

В ответ Руслан Соколовский сказал, что в патронаже не нуждается. «Жириновский всегда был этаким „фриком“, но он говорит правильные вещи, — заявил блогер „Комсомолке“. — Я хотел бы сказать спасибо всем, кто делает эти видео, задает вопросы обо мне, потому что я не экстремист. Сейчас мне приходится зарабатывать и крутиться, чтобы получить хоть какие-то деньги, хотя я никого не призываю к ненависти или вражде. Это очень тяжело на 10 тысяч в месяц и самому прожить, и помочь маме».

Руслан Соколовский прославился видеороликом о ловле покемонов в Храме на Крови в Екатеринбурге. После этого силовики провели обыск дома у молодого человека и завели на него уголовное дело. Блогер обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса — это «возбуждение ненависти либо вражды» (282), «нарушение права на свободу совести и вероисповедания» (148), а также приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры (138.1), Районный суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно, затем облсуд смягчил наказание — до 2 лет и 3 месяцев. Сейчас Руслан занимается выпуском роликов в YouTube и созданием журнала о криптовалютах.

Андрей Гусельников
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