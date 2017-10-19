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19 октября 2017
21:00  19 октября 2017 0

Путин сократил свою зарплату, накрыли плантацию с мигрантами и Собчак нужны подписи. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Мигрантов привозят в леса ХМАО целыми автобусамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Владимир Путин сократил свою зарплату на 2018 год. Кстати, президент продлил снижение зарплаты не только себе, но и всем высшим государственным чиновникам на 10%.

Россия хранит в США 105 млрд долларов. Это в 6 раз больше, чем расходы на медицину и образование вместе взятые. Причем российские счета могут быть заморожены в любой момент.

Только Путин может примирить Трампа и Ким Чен Ына. Россия делает все, чтобы примирить США с КНДР. Скоро, возможно, Владимир Путин поговорит об этом с Дональдом Трампом.

Страсти вокруг выдвижения Ксении Собчак на пост главы государства в марте 2018 года, похоже, не утихнут еще долго. Начался сбор подписей. Кандидату-самовыдвиженцу необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей для участия в выборах, но телеведущая будет собирать только 100 тысяч.

В лесу под Сургутом обнаружена плантация с мигрантами. Схема проста: в леса завозят автобусы людей, после которых в тайге не остается абсолютно никаких дикоросов.

Самый «предприимчивый» мужчина живет в Ростове-на-Дону. Водитель автобуса протянул через весь салон веревочку, чтобы рукой давать газу. Это было бы смешным, если не было бы таким грустным.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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