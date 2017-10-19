21:00 19 октября 2017 0

Мигрантов привозят в леса ХМАО целыми автобусами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Россия хранит в США 105 млрд долларов. Это в 6 раз больше, чем расходы на медицину и образование вместе взятые. Причем российские счета могут быть заморожены в любой момент.

Только Путин может примирить Трампа и Ким Чен Ына. Россия делает все, чтобы примирить США с КНДР. Скоро, возможно, Владимир Путин поговорит об этом с Дональдом Трампом.

Страсти вокруг выдвижения Ксении Собчак на пост главы государства в марте 2018 года, похоже, не утихнут еще долго. Начался сбор подписей. Кандидату-самовыдвиженцу необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей для участия в выборах, но телеведущая будет собирать только 100 тысяч.

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Самый «предприимчивый» мужчина живет в Ростове-на-Дону. Водитель автобуса протянул через весь салон веревочку, чтобы рукой давать газу. Это было бы смешным, если не было бы таким грустным.