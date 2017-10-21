Уроженка Тюмени Анна Дмитриева стал финалисткой международного конкурса «Топ стюардесс-2017» (Topstewardess 2017). После острой борьбы жюри предпочло ее более чем тысяче других претенденток. С ней за «корону» борются также екатеринбурженки Екатерина Дмитриева и Екатерина Столярова.
Уралочка стала стюардессой в компании Utair всего лишь несколько месяцев назад, но не видит себя в ином качестве. «Когда члены жюри узнали, что я занимаюсь восточными танцами, то попросили продемонстрировать. Мне пришлось очень нелегко, ведь на протяжении конкурса мы были в форме», — цитирует Анну портал NashGorod.ru
Впрочем, успех дебютантки нельзя приписать исключительно внешности или танцевальной грации. Конкурсанток оценивали по целому ряду «технических» критериев:
Также за победу борются еще две уралочки — Екатерина Дмитриева и Екатерина Столярова, летающие на лайнерах «Уральских авиалиний»
Отбор конкурсанток проводится по следующим критериям: знание аварийно-спасательного оборудования самолетов и английского языка, приемы первой медицинской помощи и навыки действий в экстремальной ситуации, организации борт-сервиса и умению найти общий язык с трудными пассажирами. Кроме того, оценивалась осведомленность участниц в истории профессии и авиакомпаний, на которые они работают.
Как уже сообщало «URA.RU», в 2016 году финалисткой конкурса «Топ самых красивых стюардесс России 2016» стала еще одна девушка с Урала — Ксения Боровец из Челябинска. Ксения победила в номинации «Мисс Фигаро», а ее коллега из Екатеринбурга Юлия Ямалова заняла третье место.