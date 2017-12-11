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11 декабря 2017
19:54  11 декабря 2017 0

ЦБ купил главный банк Югры, чтобы спасти его от краха

Банк Открытие. Сургут, рубль, банковская карта, банк открытие, деньги, финансы
Банк «Открытие» подкосил сильный отток средств клиентовФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Проблемы банка "Открытие"
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Центральный банк России стал владельцем более 99,9% акций банка «ФК Открытие». Как сообщается на официальном сайте ЦБ, регулятор выкупил допэмиссию на 456,2 миллиарда рублей.

«Указанные действия осуществлены в рамках реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО Банк „ФК Открытие“, предусматривающих приобретение Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций банка на сумму 456,2 млрд рублей», — цитирует RT сообщение Центробанка.

«Интерфакс» пишет, что существенная часть выделенных средств пойдет на закрытие «дыры» в капитале банка объемом 189,1 млрд рублей. Еще 42,2 миллиарда рублей выделят «Росгосстраху» и 42,9 миллиарда — негосударственным пенсионным фондам. У НПФ возникли убытки в результате обесценения активов, связанных с группой «Открытие». 182 миллиарда рублей предусмотрены для формирования нового капитала банка.

В конце августа 2017-го Центробанк объявил о вхождении в капитал «ФК Открытие». Дело в том, что банк столкнулся с большим оттоком средств клиентов. В июле он составил около 621 млрд рублей. Примечательно, что «ФК Открытие» — это основной финансовый партнер правительства ХМАО-Югры.

Виктор Дорофеев
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