19:54 11 декабря 2017 0

Банк «Открытие» подкосил сильный отток средств клиентов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Центральный банк России стал владельцем более 99,9% акций банка «ФК Открытие». Как сообщается на официальном сайте ЦБ, регулятор выкупил допэмиссию на 456,2 миллиарда рублей.

«Указанные действия осуществлены в рамках реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО Банк „ФК Открытие“, предусматривающих приобретение Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций банка на сумму 456,2 млрд рублей», — цитирует RT сообщение Центробанка.

«Интерфакс» пишет, что существенная часть выделенных средств пойдет на закрытие «дыры» в капитале банка объемом 189,1 млрд рублей. Еще 42,2 миллиарда рублей выделят «Росгосстраху» и 42,9 миллиарда — негосударственным пенсионным фондам. У НПФ возникли убытки в результате обесценения активов, связанных с группой «Открытие». 182 миллиарда рублей предусмотрены для формирования нового капитала банка.

В конце августа 2017-го Центробанк объявил о вхождении в капитал «ФК Открытие». Дело в том, что банк столкнулся с большим оттоком средств клиентов. В июле он составил около 621 млрд рублей. Примечательно, что «ФК Открытие» — это основной финансовый партнер правительства ХМАО-Югры.