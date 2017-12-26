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26 декабря 2017
13:56  26 декабря 2017 3

Вдова ветерана Великой Отечественной войны обиделась на уральского депутата Госдумы

Обсуждение создания и установки в Городском саду города Кургана памятника примирения и согласия. Курган, ильтяков александр
Александр Ильтяков считает претензии необоснованнымиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вдова ветерана Великой Отечественной войны Анна Кутина тщетно пытается добиться выделения положенного ей по закону жилья. Помощи она хотела попросить у депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова, но так и не дождалась ответа на свое обращение.

Представитель вдовы, правозащитник Иван Камшилов, рассказал «URA.RU», что письменное обращение в приемной депутата он оставил более месяца назад. Однако никакого ответа так и не последовало. «Сказали, что письмо переслали в главное управление соцзащиты, но там его так и не нашли», — пояснил Камшилов. Он добавил, что в пересылке письма не было никакого смысла, поскольку в ведомстве Анне Кутиной уже дали официальный ответ.

90-летнюю женщину поставили на очередь на получение жилья, она оказалась двадцатой в списке, при этом известно, что выделенных области в 2018 году средств хватит всего на три квартиры. «Мы надеялись, что депутат будет содействовать, чтобы финансирование увеличили на федеральном уровне, а не писали нам очередные отписки», — пояснил представитель вдовы. Он добавил, что готовит документы в суд, чтобы ускорить процедуру.

Александр Ильтяков заявил, что считает сложности с финансированием объективными. Он выразил уверенность, что все регионы финансируются одинаково. «Когда начиналась программа, у нас стояло две тысячи человек на очереди, сейчас уже пять тысяч квартир выдали. Народ у нас тоже лукавит», — отметил депутат. Также он добавил, что не должен подменять собой исполнительную власть. «Подвинуть кого-то в очереди будет прямым нарушением закона, нельзя прыгать через голову местных властей», — прокомментировал он.

Татьяна Жаткина
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