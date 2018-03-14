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14 марта 2018
09:00  14 марта 2018 0

Легализация ЧВК, бюллетени в штабе Навального, ядерная война из-за видео. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Пикет Национального освободительного движения у штаба Алексея Навального. Екатеринбург, штаб алексея навального, улица вайнера13
Забавная тенденция — находить важные бумаги в туалетеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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С вами среда, 14 марта и середина недели! А у нас готовы главные новости за ночь:

Россия и США оказались на грани прямого военного столкновения в Сирии. В пригороде Дамаска произойдет провокация, на которую может ответить Америка. После этого российский Генштаб не останется в стороне.

Бойцов ЧВК Вагнера, погибших в Сирии 7 февраля 2018 года, хоронят одного за другим. Ветеран спецназа поделился с «URA.RU», за что умирают российские военные в Сирии, сколько они получают и почему ЧВК, по его мнению, должны быть легализованы.

В туалете одного из штабов Навального нашли избирательные бюллетени предстоящих выборов 18 марта. Их, кстати, и планировали найти силовики, ведь причиной визита стало сообщение о наличии в штабе этих бумаг. Теперь соратников Навального обвиняют в фальсификации избирательных документов.

Дмитрий Захарченко, у которого в сентябре 2016 года нашли 9 млрд наличными и особняк в Лондоне, хочет подать в суд на ФСБ. Полковник отвергает все обвинения в коррупции и готов дать показания против сотрудников Службы безопасности за то, что они обманули его.

Американский ученый считает, что причиной начала ядерной войны могут стать фэйковые ролики про Путина и Трампа. То есть каждый в интернете может смонтировать видео с лицом политика, угрожающего ядерным ударом, и развязать войну.

Спиннеры внесли в список опасных товаров для детей. Европейская комиссия считает, что из-за игрушки ребенок может не только задохнуться, но и получить ожоги.

Анна Ветрова
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