Причиной для начала ядерной войны назвали фальшивые порноролики с Путиным и Трампом

Возможной причиной начала ядерной войны может стать появление фальшивых роликов с главами России и США. Сделать такие сегодня может любой пользователь интернета при помощи нейросети.
«Я думаю, что кошмарная ситуация — это фальшивое видео политика, говорящего: „Я запустил ядерное оружие против одной страны“. Другое государство реагирует в течение нескольких минут или даже секунд, и вот у нас глобальная ядерная война», — приводит Lenta.ru цитату руководителя лаборатории в Дартмутском колледже в США, профессора Хани Фарид из интервью британскому изданию CBS News.
Как пояснил ученый, в частности речь идет об алгоритме deepfake, который позволяет смонтировать ролик произвольного содержания с участием известного человека. В данном случае нейросеть «вклеивает» портрет человека в видео. Так, в качестве примера подобных видео зарубежное издание назвало ролики, в которых на лицо комиков, изображающих Владимира Путина и Дональда Трампа, наложены реальные черты лиц российского лидера и президента США.