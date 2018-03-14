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14 марта 2018
07:40  14 марта 2018 0

Причиной для начала ядерной войны назвали фальшивые порноролики с Путиным и Трампом

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
Образы президентов могут быть использованы против их желанияФото: Официальный сайт президента РФ

Возможной причиной начала ядерной войны может стать появление фальшивых роликов с главами России и США. Сделать такие сегодня может любой пользователь интернета при помощи нейросети.

«Я думаю, что кошмарная ситуация — это фальшивое видео политика, говорящего: „Я запустил ядерное оружие против одной страны“. Другое государство реагирует в течение нескольких минут или даже секунд, и вот у нас глобальная ядерная война», — приводит Lenta.ru цитату руководителя лаборатории в Дартмутском колледже в США, профессора Хани Фарид из интервью британскому изданию CBS News.

Как пояснил ученый, в частности речь идет об алгоритме deepfake, который позволяет смонтировать ролик произвольного содержания с участием известного человека. В данном случае нейросеть «вклеивает» портрет человека в видео. Так, в качестве примера подобных видео зарубежное издание назвало ролики, в которых на лицо комиков, изображающих Владимира Путина и Дональда Трампа, наложены реальные черты лиц российского лидера и президента США.

Игорь Чукреев
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