11 марта 2019

Бойцы ФСБ штурмовали отдел МВД в Воронежской области. Задержан подполковник полиции

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 02:45
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фсб, фсб, обыск, федеральная служба безопастности
Бойцы ФСБ нагрянули в отдел полиции в масках и бронежилетахФото: wikimedia.org/Andrey Stenin

Спецназ воронежского управления ФСБ совместно с сотрудниками СКР взяли штурмом отдел МВД по городу Новая Усмань. Силовая операция, по данным СМИ, проходила в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Силовики ворвались в отделение полиции в масках и бронежилетах, пишет RT. После этого в помещении начались обыски, а в рамках уголовного дела в качестве подозреваемого был задержан начальник отдела, подполковник Анатолий Уваров. Высокопоставленный силовик, по данным РБК, был задержан прямо у себя в кабинете, предположительно, за получение взятки.

Официальный представитель ГУ МВД по области Наталья Куликова заявила, что руководством главка назначено проведение служебной проверки. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

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