Спецназ воронежского управления ФСБ совместно с сотрудниками СКР взяли штурмом отдел МВД по городу Новая Усмань. Силовая операция, по данным СМИ, проходила в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.
Силовики ворвались в отделение полиции в масках и бронежилетах, пишет RT. После этого в помещении начались обыски, а в рамках уголовного дела в качестве подозреваемого был задержан начальник отдела, подполковник Анатолий Уваров. Высокопоставленный силовик, по данным РБК, был задержан прямо у себя в кабинете, предположительно, за получение взятки.
Официальный представитель ГУ МВД по области Наталья Куликова заявила, что руководством главка назначено проведение служебной проверки. По ее итогам будет принято процессуальное решение.