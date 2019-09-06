В аварии погибли двое человек, пострадало четверо Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

В шестом часу утра 6 сентября под Ялуторовском произошло крупное ДТП, в котором погибла 15-летняя девочка. Об этом сообщили в управлении МВД России по Тюменской области.

«На 173-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск столкнулись ВАЗ2110 и „КИА-Спектра“. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу», — рассказали в ведомстве.

В КИА находилась семейная пара, которая отвозила внучку из Курганской области на учебу в Нижневартовск. По предварительным данным, 15-летняя девочка погибла в аварии из-за того, что спала на заднем сиденье и не была пристегнута. Бабушка была доставлена в больницу с повреждениями, дедушка получил медицинскую помощь на месте происшествия.

Водитель отечественного автомобиля из Ульяновской области погиб, его пассажиры госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

Место аварии огорожено, движение осуществляется в реверсивном режиме. Как сообщает ведомство, затруднений на трассе нет.