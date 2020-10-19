Дизайнер и иллюстратор Джереми Бут нарисовал для iPhone новые иконки приложений в виде кроссовок Nike. Новое оформление может приобрести любой пользователей смартфона.
В новой операционной системе iOS 14 появилась возможность менять внешний вид виджетов и иконки. Джереми Бут переделал все значки в обувь Air Max 90. «Красочный и яркий набор значков Air Max 90, идеально подходящий для iOS 14. Также включает черные обои и виджет коробки для обуви», — указано на сайте иллюстратора.
Все иконки-кроссовки повторяют цветовую гамму оригинальных иконок приложений. Дизайнер предлагает приобрести набор из 75 иконок за 19 долларов (почти 1,5 тысячи рублей).
На прошлой неделе Apple презентовал новую линейку iPhone 12, которая породила волну мемов в интернете. После презентации компания повысила цены на свои гаджеты в России. Техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom) предрек расцвет теневого рынка с выходом iPhone 12. Apple уже озвучил цены на новые смартфоны, передает «Ридус».
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