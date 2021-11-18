России невыгодно нападать на Украину, потому ей стоит подождать самостоятельного развала страны. Об этом заявил украинский политический аналитик Александр Кочетков.
«Во-первых, РФ потеряет свои достижения в отношении „Северного потока — 2“, а, во-вторых, в Украине сейчас все происходит так, как нужно России — мы разрушаем себя сами. Москве стоит просто подождать. Зачем воевать, если мы все делаем сами, за нее?», — объяснил Александр Кочетков украинскому изданию «Главред».
По его словам, Россия боится лишь мощной Украины. Растерзанная на части страна, где общество воюет между собой, не представляет для Москвы опасности, добавил аналитик.
Также эксперт оценил возможность поддержки Украины другими странами в случае войны с Россией. По его мнению, помощи стоит ожидать лишь от США и Великобритании, Турцию может заинтересовать только Крым, а Польша готова защищать Украину сугубо дипломатически. «Как видим, каждая страна преследует собственные интересы, об Украине никто не заботится и не будет заботиться», — резюмировал Кочетков.
Ранее URA.RU сообщало, что депутат Верховной рады Илья Кива раскрыл украинский план по провокации России с помощью НАТО. США и страны Европы готовят меры против РФ на случай ее войны с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил НАТО в подстрекательстве Украины на войну в Донбассе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов к любому сценарию на границе Украины, передает телеканал 360.
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