Путин дал Мишустину важное поручение из-за аварии на «Листвяжной»

02 декабря 2021 в 20:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин указал на проблемы в зарплатах шахтеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие На данный момент в России оплата труда шахтеров и сотрудников Ростехнадзора вызывает вопросы. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. Он также поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину разобраться с вопросом зарплат сотрудников. «Уровень зарплаты инспекторов Ростехнадзора не соответствует уровню ответственности, которую они несут. Кабмин должен представить предложения [по изменению этой ситуации]», — отметил президент РФ на совещании, посвященном трагедии на шахте «Листвяжная». Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Кроме того, российский лидер указал и на другие проблемы в этом секторе: Постоянная составляющая выплачиваемой зарплаты шахтерам должна быть уточнена;

Путин напомнил об административном наказании за нарушения безопасности на объекте;

Он выступил за ужесточение ответственности за нарушение требований безопасности в угольной отрасли;

Необходимо определить финансовую ответственность собственников шахт, которые допускают на объекте ряд нарушений;

К программе закрытия шахт нужно походить аккуратно, это рабочие места;

Проработать вопрос ликвидационного фонда для закрытия опасных шахт;

Роль профсоюзов, которые обеспечивают безопасность на объектах, нужно усилить;

Профсоюзы могут определять аудиторские компании, которые будут проверять шахты на безопасность. Ранее президент РФ жестко отчитал виновников трагедии в шахте «Листвяжная». Он добавил, что здоровье горняков — это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства: и руководителей предприятия, и представителей надзорных органов, и собственников. Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел 25 ноября, в результате которого погиб 51 человек, пишет Nation News. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел. Задержаны руководители объекта, а также инспекторы Ростехнадзора. Проведены проверки в более чем 30 шахтах региона, уточняет «Пятый канал». Из-за этого было выявлено около 450 нарушений, передает «Ридус». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На данный момент в России оплата труда шахтеров и сотрудников Ростехнадзора вызывает вопросы. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. Он также поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину разобраться с вопросом зарплат сотрудников. «Уровень зарплаты инспекторов Ростехнадзора не соответствует уровню ответственности, которую они несут. Кабмин должен представить предложения [по изменению этой ситуации]», — отметил президент РФ на совещании, посвященном трагедии на шахте «Листвяжная». Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Кроме того, российский лидер указал и на другие проблемы в этом секторе: Ранее президент РФ жестко отчитал виновников трагедии в шахте «Листвяжная». Он добавил, что здоровье горняков — это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства: и руководителей предприятия, и представителей надзорных органов, и собственников. Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел 25 ноября, в результате которого погиб 51 человек, пишет Nation News. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел. Задержаны руководители объекта, а также инспекторы Ростехнадзора. Проведены проверки в более чем 30 шахтах региона, уточняет «Пятый канал». Из-за этого было выявлено около 450 нарушений, передает «Ридус».