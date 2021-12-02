Путин дал Мишустину важное поручение из-за аварии на «Листвяжной»

На данный момент в России оплата труда шахтеров и сотрудников Ростехнадзора вызывает вопросы. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. Он также поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину разобраться с вопросом зарплат сотрудников.
«Уровень зарплаты инспекторов Ростехнадзора не соответствует уровню ответственности, которую они несут. Кабмин должен представить предложения [по изменению этой ситуации]», — отметил президент РФ на совещании, посвященном трагедии на шахте «Листвяжная». Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».
Кроме того, российский лидер указал и на другие проблемы в этом секторе:
Постоянная составляющая выплачиваемой зарплаты шахтерам должна быть уточнена;
Путин напомнил об административном наказании за нарушения безопасности на объекте;
Он выступил за ужесточение ответственности за нарушение требований безопасности в угольной отрасли;
Необходимо определить финансовую ответственность собственников шахт, которые допускают на объекте ряд нарушений;
К программе закрытия шахт нужно походить аккуратно, это рабочие места;
Проработать вопрос ликвидационного фонда для закрытия опасных шахт;
Роль профсоюзов, которые обеспечивают безопасность на объектах, нужно усилить;
Профсоюзы могут определять аудиторские компании, которые будут проверять шахты на безопасность.
Ранее президент РФ жестко отчитал виновников трагедии в шахте «Листвяжная». Он добавил, что здоровье горняков — это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства: и руководителей предприятия, и представителей надзорных органов, и собственников.
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел 25 ноября, в результате которого погиб 51 человек, пишет Nation News. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел. Задержаны руководители объекта, а также инспекторы Ростехнадзора. Проведены проверки в более чем 30 шахтах региона, уточняет «Пятый канал». Из-за этого было выявлено около 450 нарушений, передает «Ридус».
На данный момент в России оплата труда шахтеров и сотрудников Ростехнадзора вызывает вопросы. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. Он также поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину разобраться с вопросом зарплат сотрудников. «Уровень зарплаты инспекторов Ростехнадзора не соответствует уровню ответственности, которую они несут. Кабмин должен представить предложения [по изменению этой ситуации]», — отметил президент РФ на совещании, посвященном трагедии на шахте «Листвяжная». Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Кроме того, российский лидер указал и на другие проблемы в этом секторе: Ранее президент РФ жестко отчитал виновников трагедии в шахте «Листвяжная». Он добавил, что здоровье горняков — это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства: и руководителей предприятия, и представителей надзорных органов, и собственников. Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел 25 ноября, в результате которого погиб 51 человек, пишет Nation News. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел. Задержаны руководители объекта, а также инспекторы Ростехнадзора. Проведены проверки в более чем 30 шахтах региона, уточняет «Пятый канал». Из-за этого было выявлено около 450 нарушений, передает «Ридус».