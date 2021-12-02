Путин дал Мишустину важное поручение из-за аварии на «Листвяжной»

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин указал на проблемы в зарплатах шахтеров Фото:
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В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

На данный момент в России оплата труда шахтеров и сотрудников Ростехнадзора вызывает вопросы. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. Он также поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину разобраться с вопросом зарплат сотрудников.

«Уровень зарплаты инспекторов Ростехнадзора не соответствует уровню ответственности, которую они несут. Кабмин должен представить предложения [по изменению этой ситуации]», — отметил президент РФ на совещании, посвященном трагедии на шахте «Листвяжная». Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

Кроме того, российский лидер указал и на другие проблемы в этом секторе:

  • Постоянная составляющая выплачиваемой зарплаты шахтерам должна быть уточнена;
  • Путин напомнил об административном наказании за нарушения безопасности на объекте;
  • Он выступил за ужесточение ответственности за нарушение требований безопасности в угольной отрасли;
  • Необходимо определить финансовую ответственность собственников шахт, которые допускают на объекте ряд нарушений;
  • К программе закрытия шахт нужно походить аккуратно, это рабочие места;
  • Проработать вопрос ликвидационного фонда для закрытия опасных шахт;
  • Роль профсоюзов, которые обеспечивают безопасность на объектах, нужно усилить;
  • Профсоюзы могут определять аудиторские компании, которые будут проверять шахты на безопасность.

Ранее президент РФ жестко отчитал виновников трагедии в шахте «Листвяжная». Он добавил, что здоровье горняков — это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства: и руководителей предприятия, и представителей надзорных органов, и собственников.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел 25 ноября, в результате которого погиб 51 человек, пишет Nation News. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел. Задержаны руководители объекта, а также инспекторы Ростехнадзора. Проведены проверки в более чем 30 шахтах региона, уточняет «Пятый канал». Из-за этого было выявлено около 450 нарушений, передает «Ридус».

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На данный момент в России оплата труда шахтеров и сотрудников Ростехнадзора вызывает вопросы. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. Он также поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину разобраться с вопросом зарплат сотрудников. «Уровень зарплаты инспекторов Ростехнадзора не соответствует уровню ответственности, которую они несут. Кабмин должен представить предложения [по изменению этой ситуации]», — отметил президент РФ на совещании, посвященном трагедии на шахте «Листвяжная». Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Кроме того, российский лидер указал и на другие проблемы в этом секторе: Ранее президент РФ жестко отчитал виновников трагедии в шахте «Листвяжная». Он добавил, что здоровье горняков — это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства: и руководителей предприятия, и представителей надзорных органов, и собственников. Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел 25 ноября, в результате которого погиб 51 человек, пишет Nation News. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел. Задержаны руководители объекта, а также инспекторы Ростехнадзора. Проведены проверки в более чем 30 шахтах региона, уточняет «Пятый канал». Из-за этого было выявлено около 450 нарушений, передает «Ридус».
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