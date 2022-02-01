Двое жителей Кургана угнали три машины, чтобы уехать в Челябинск

Угонщикам удалось добраться до пригорода Челябинска с пятой попытки, но там они съехали в кювет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двое жителей города Щучье Курганской области предстанут перед судом за три угона и два покушения на угон, совершенные за одну ночь. Они пытались таким образом добраться до Челябинска, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Установлено, что в сентябре 2021 года двое жителей города Щучье 2000 и 2003 годов рождения в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, захотели уехать в соседний регион. Не имея денег на такси, молодые люди решили воспользоваться припаркованным во дворе автомобилем», — говорится в сообщении.

Злоумышленники нашли ВАЗ-21122 без сигнализации, разбили стекло, вырвали провода в замке зажигания и завели машину. Через несколько метров она заглохла. Мужчины забрали из нее ценные вещи и нашли другую машину, которая оказалась открытой, но в ней не было аккумулятора. Угонщики переставили аккумулятор с первого автомобиля, завели второй автомобиль, но въехали на нем в столб.

После этого были еще две безуспешные попытки уехать на чужих автомобилях. Затем обвиняемые обнаружили в одном из дворов BMW с ключами в замке зажигания. На этой машине они смогли доехать до пригорода Челябинска, где, не справившись с управлением, съехали в кювет. Бросив автомобиль, они пошли в Челябинск пешком.

Выйти на след угонщиков сотрудникам уголовного розыска удалось при помощи записей с камер видеонаблюдения. Одного из обвиняемых задержали в Челябинске, второго — на территории Курганской области. Обоих фигурантов дела на время следствия заключили под стражу. В случае признания их виновными, мужчинам грозит до семи лет колонии.

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