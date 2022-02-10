Кипрский офшор потребовал 895 млн рублей у «Газпрома»

Компания считает, что недополучила прибыль из-за деятельности «Газпрома» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кипрский офшор Avinem Investment Limited подал иск к ПАО «Газпром» и двум топ-менеджерам компании с требованием вернуть убытки в 895,1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте электронного правосудия.

В арбитражный суд Саратовской области 25 января 2022 года было подано исковое заявление от АО «ВНИПИГаздобыча» и одного из акционеров предприятия — кипрского офшора Avinem Investment Limited. Ответчиками в деле выступают ПАО «Газпром», гендиректор АО «ВНИПИГаздобыча» Алексей Бурданов и экс-руководитель компании, а ныне член совета директоров Владимир Вагарин. На сайте компании указано, что «Газпром» создал условия, способствующие убыточной деятельности, а бывшие и действующие руководители, заключали и исполняли сделки, которые принесли убытки обществу в размере 895 млн рублей.

«Были нарушены права и законные интересы компании и остальных акционеров АО „ВНИПИГаздобыча“, поскольку заключение и исполнение указанных сделок привело к снижению чистой прибыли и невозможности общества выплачивать дивиденды акционерам. Действия ответчиков привели к обесцениванию акций общества», — говорится в уведомлении со стороны акционеров.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе «Газпрома» на момент публикации не удалось. Следующее заседание по делу состоится 24 февраля. «Арбитражный суд Саратовской области определил: исковое заявление (обратились „Авинем Инвестмент Лимитед“, АО „ВНИПИГаздобыча“) принять, возбудить производство по делу», — говорится в определении суда.

«ВНИПИГаздобыча» — крупный проектно-изыскательский институт нефтегазового комплекса, специализирующийся на разработке документации для обустройства месторождений, газохранилищ и газопроводов. Основным акционером института является «Газпром» (73,37% акций). Еще 5,3% акций принадлежат истцу в этом деле — Avinem Investment Limited.

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