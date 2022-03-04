Дипломаты РФ требуют от МИД Канады ответа по задержанию самолета

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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, торжественный прием, самолет, водная арка, авиаперевозки
МИД РФ разбирается в ситуации с задержанным в Канаде самолетом Фото:
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Посольство РФ в Оттаве в курсе задержания чартерного самолета с россиянами на борту в Канаде и уже работает с местным МИДом для разрешения ситуации. Об этом сообщил посол РФ в Канаде Олег Степанов.

«Мы осведомлены об этом. Продолжаем добиваться ответа от МИД Канады. По состоянию на сегодняшнее утро (3 марта — прим. URA.RU) там не обладали информацией об этом происшествии. Наш консул разбирается в ситуации», — передает слова посла ТАСС.

Ранее канадский министр транспорта Омар Алгабра сообщил о задержании чартерного рейса с гражданами России в аэропорту Йеллоунайф на Северо-Западных территориях Канады. По информации телеканала CBC, на борту самолета находились два россиянина. Он уточнил, что это члены арктической экспедиции, которые следовали в населенный пункт Резолют. Министерство транспорта Канады сообщило, что в настоящее время ситуацией занимаются представители службы «Транспорт Канада» и пограничники.

27 февраля Канада закрыла небо для российских самолетов. Мера была принята в ответ на спецоперацию России по демилитаризации и денацификации Украины.

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Посольство РФ в Оттаве в курсе задержания чартерного самолета с россиянами на борту в Канаде и уже работает с местным МИДом для разрешения ситуации. Об этом сообщил посол РФ в Канаде Олег Степанов. «Мы осведомлены об этом. Продолжаем добиваться ответа от МИД Канады. По состоянию на сегодняшнее утро (3 марта — прим. URA.RU) там не обладали информацией об этом происшествии. Наш консул разбирается в ситуации», — передает слова посла ТАСС. Ранее канадский министр транспорта Омар Алгабра сообщил о задержании чартерного рейса с гражданами России в аэропорту Йеллоунайф на Северо-Западных территориях Канады. По информации телеканала CBC, на борту самолета находились два россиянина. Он уточнил, что это члены арктической экспедиции, которые следовали в населенный пункт Резолют. Министерство транспорта Канады сообщило, что в настоящее время ситуацией занимаются представители службы «Транспорт Канада» и пограничники. 27 февраля Канада закрыла небо для российских самолетов. Мера была принята в ответ на спецоперацию России по демилитаризации и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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