Дипломаты РФ требуют от МИД Канады ответа по задержанию самолета

МИД РФ разбирается в ситуации с задержанным в Канаде самолетом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Посольство РФ в Оттаве в курсе задержания чартерного самолета с россиянами на борту в Канаде и уже работает с местным МИДом для разрешения ситуации. Об этом сообщил посол РФ в Канаде Олег Степанов.

«Мы осведомлены об этом. Продолжаем добиваться ответа от МИД Канады. По состоянию на сегодняшнее утро (3 марта — прим. URA.RU) там не обладали информацией об этом происшествии. Наш консул разбирается в ситуации», — передает слова посла ТАСС.

Ранее канадский министр транспорта Омар Алгабра сообщил о задержании чартерного рейса с гражданами России в аэропорту Йеллоунайф на Северо-Западных территориях Канады. По информации телеканала CBC, на борту самолета находились два россиянина. Он уточнил, что это члены арктической экспедиции, которые следовали в населенный пункт Резолют. Министерство транспорта Канады сообщило, что в настоящее время ситуацией занимаются представители службы «Транспорт Канада» и пограничники.

27 февраля Канада закрыла небо для российских самолетов. Мера была принята в ответ на спецоперацию России по демилитаризации и денацификации Украины.