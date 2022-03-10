В ХМАО ждут визита Матвиенко для разговора с нефтяными генералами. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Матвиенко в центре Илизарова Курган, матвиенко валентина, портрет
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко может посетить Югру в ближайшее время Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В Югре ожидается визит председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. По информации источника URA.RU, близкого к окружному правительству, спикер Совфеда прилетит для встречи с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым и генеральным директором «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым.

«Визит [председателя Совета Федерации РФ] в Югру Валентины Матвиенко намечен на 17—18 марта. Сначала она посетит Когалым, где проведет встречу с [президентом ПАО „ЛУКОЙЛ“] Вагитом Алекперовым. А затем отправится в Сургут на разговор с [генеральным директором „Сургутнефтегаза“] Владимиром Богдановым. Ожидается, что спикер Совфеда намерена обсудить текущую ситуацию в нефтяной отрасли в условиях санкций», — сообщил инсайдер.

В пресс-службу Совета Федерации и компании «ЛУКОЙЛ» были отправлены запросы. На момент публикации материала ответы на них не поступили. Директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» сообщили URA.RU, что не обладают информацией о подобной встрече.

Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители. Санкции Евросоюза коснулись крупнейших банков РФ, которых отключили от платежной системы SWIFT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Югре ожидается визит председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. По информации источника URA.RU, близкого к окружному правительству, спикер Совфеда прилетит для встречи с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым и генеральным директором «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым. «Визит [председателя Совета Федерации РФ] в Югру Валентины Матвиенко намечен на 17—18 марта. Сначала она посетит Когалым, где проведет встречу с [президентом ПАО „ЛУКОЙЛ“] Вагитом Алекперовым. А затем отправится в Сургут на разговор с [генеральным директором „Сургутнефтегаза“] Владимиром Богдановым. Ожидается, что спикер Совфеда намерена обсудить текущую ситуацию в нефтяной отрасли в условиях санкций», — сообщил инсайдер. В пресс-службу Совета Федерации и компании «ЛУКОЙЛ» были отправлены запросы. На момент публикации материала ответы на них не поступили. Директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» сообщили URA.RU, что не обладают информацией о подобной встрече. Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители. Санкции Евросоюза коснулись крупнейших банков РФ, которых отключили от платежной системы SWIFT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...