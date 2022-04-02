Диетолог Русакова объяснила, чем можно заменить кофе

03 апреля 2022 в 09:07 Размер текста - 17 +

Существуют несколько напитков, которые могут заменить кофе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Россияне могут заменить кофе на цикорий, крепкий чай, какао и шиповник. Об этом в беседе с URA.RU заявила врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Можно заменить на цикорий, какао и чай. Если есть противопоказания, если кофе приводит к повышенной возбудимости и нарушению пищеварения, то, конечно, лучше отказаться от кофе в любом виде и ничего его не заменит. Но вот цикорий, в принципе, похож по вкусовым характеристикам на кофе. Чай тоже содержит бодрящий кофеин, поэтому вполне такие варианты возможны», — сказала Дарья Русакова. Также она добавила, что шиповник может придать бодрости человеку. «Это могут быть различные травяные напитки. Это может быть шиповник. Он тоже обладает бодрящим эффектом за счет витамина С», — уточнила собеседница агентства. Диетолог отметила, что в кофе без кофеина все равно остается след этого вещества. «Кофе из кофеина частично удален. Следы его остаются. Но как было сказано, это не только бодрящий напиток, но и определенный аромат, вкусовые качества. Человек получает удовольствие не только от каких-то психостимуляторов, напиток приносит чувство умиротворения кому-то, улучшает настроения и повышает жизненные силы», — заключила Русакова. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне могут заменить кофе на цикорий, крепкий чай, какао и шиповник. Об этом в беседе с URA.RU заявила врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Можно заменить на цикорий, какао и чай. Если есть противопоказания, если кофе приводит к повышенной возбудимости и нарушению пищеварения, то, конечно, лучше отказаться от кофе в любом виде и ничего его не заменит. Но вот цикорий, в принципе, похож по вкусовым характеристикам на кофе. Чай тоже содержит бодрящий кофеин, поэтому вполне такие варианты возможны», — сказала Дарья Русакова. Также она добавила, что шиповник может придать бодрости человеку. «Это могут быть различные травяные напитки. Это может быть шиповник. Он тоже обладает бодрящим эффектом за счет витамина С», — уточнила собеседница агентства. Диетолог отметила, что в кофе без кофеина все равно остается след этого вещества. «Кофе из кофеина частично удален. Следы его остаются. Но как было сказано, это не только бодрящий напиток, но и определенный аромат, вкусовые качества. Человек получает удовольствие не только от каких-то психостимуляторов, напиток приносит чувство умиротворения кому-то, улучшает настроения и повышает жизненные силы», — заключила Русакова.