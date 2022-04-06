Из-за антироссийских санкций в Германии выросли цены на продукты

Магазины в ФРГ поднимают цены из-за российской спецоперации на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Германии крупные торговые сети повышают цены на продукты питания. Как сообщает местное издание Focus.de, причиной этому стала спецоперация России на территории Украины и антироссийские санкции.

«В ближайшее время вырастет стоимость самого дешевого сливочного масла — за 250-граммовую упаковку придется отдать 1,89 евро (173,3 рубля). Наиболее дешевый сыр, как ожидается, подорожает с 1,99 до 2,39 евро (219, 2 рубля)», — пишет Focus.de.

Из-за проблем с цепочкой поставок, нехватки рабочей силы и подорожания электричества и газа подорожают еще некоторые продукты. Среди них колбасы, хумус, варенье и шоколад.

Издание The Guardian ранее со ссылкой на слова английского бизнесмена, босса Iceland Foods Ltd. Ричарда Уокера сообщало, что жители Британии начали отказываться от покупки картофеля из-за роста цен на электроэнергию. Ранее замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что европейцы могут уменьшить температуру воздуха в домах, чтобы Евросоюз стал меньше зависеть от России в сфере энергетики. Еврокомиссия сообщала, что поставки газа из России продолжают в полном объеме, несмотря на санкции в отношении РФ.