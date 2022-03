Британцы перестали варить картошку из-за дорогой энергии. «На грани бедности»

24 марта 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

Население отказывается от картофеля, поскольку приготовление пищи обходится слишком дорого Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Британии начали отказываться от покупки картофеля из-за роста цен на электроэнергию. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на слова английского бизнесмена, босса Iceland Foods Ltd. Ричарда Уокера. «Это невероятно тревожно. Мы слышим о том, что некоторые пользователи продовольственных банков отказываются от таких продуктов, как картофель и другие корнеплоды, потому что они не могут позволить себе их варить. Стремительный рост стоимости жизни толкает уязвимые группы населения к грани бедности», — передает слова Уокера издание The Guardian. Ранее замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что европейцы могут уменьшить температуру воздуха в домах, чтобы Евросоюз стал меньше зависеть от России в сфере энергетики. Еврокомиссия сообщала, что поставки газа из России продолжают в полном объеме, несмотря на санкции в отношении РФ. Европа продолжает получать российский газ через Украину в штатном режиме, заявляли в «Газпроме». Евросоюз ждет катастрофа в случае отказа от нефти и газа из России, считает депутат Европарламента Тьерри Мариани. В Европе стоимость газа побила исторический рекорд и превысила 3 тысячи долларов за тысячу кубометров. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жители Британии начали отказываться от покупки картофеля из-за роста цен на электроэнергию. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на слова английского бизнесмена, босса Iceland Foods Ltd. Ричарда Уокера. «Это невероятно тревожно. Мы слышим о том, что некоторые пользователи продовольственных банков отказываются от таких продуктов, как картофель и другие корнеплоды, потому что они не могут позволить себе их варить. Стремительный рост стоимости жизни толкает уязвимые группы населения к грани бедности», — передает слова Уокера издание The Guardian. Ранее замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что европейцы могут уменьшить температуру воздуха в домах, чтобы Евросоюз стал меньше зависеть от России в сфере энергетики. Еврокомиссия сообщала, что поставки газа из России продолжают в полном объеме, несмотря на санкции в отношении РФ. Европа продолжает получать российский газ через Украину в штатном режиме, заявляли в «Газпроме». Евросоюз ждет катастрофа в случае отказа от нефти и газа из России, считает депутат Европарламента Тьерри Мариани. В Европе стоимость газа побила исторический рекорд и превысила 3 тысячи долларов за тысячу кубометров.