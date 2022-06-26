Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в июле

26 июня 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин рассказал о нововведениях, которые помогут снизить бюрократическую нагрузку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале опубликовал список законов, которые вступят в силу в июле. Володин подчеркнул, что новые законы должны сократить бюрократическую нагрузку на граждан. «Какие законы вступают в силу в июле. Сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства, для получения бесплатной медицинской помощи необязательно будет иметь при себе полис ОМС — нововведения, которые снизят бюрократическую нагрузку на людей», — написал Володин. Среди нововведений — закон о защите пенсионных накоплений. Теперь, если суд признает, что пенсионные накопления были незаконно переведены из одного негосударственного фонда в другой, гражданам вернут изъятый при досрочном переходе инвестиционный доход. Также будет введет специальный налоговый режим для малого бизнеса, и начнет работать закон о биологической безопасности РФ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале опубликовал список законов, которые вступят в силу в июле. Володин подчеркнул, что новые законы должны сократить бюрократическую нагрузку на граждан. «Какие законы вступают в силу в июле. Сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства, для получения бесплатной медицинской помощи необязательно будет иметь при себе полис ОМС — нововведения, которые снизят бюрократическую нагрузку на людей», — написал Володин. Среди нововведений — закон о защите пенсионных накоплений. Теперь, если суд признает, что пенсионные накопления были незаконно переведены из одного негосударственного фонда в другой, гражданам вернут изъятый при досрочном переходе инвестиционный доход. Также будет введет специальный налоговый режим для малого бизнеса, и начнет работать закон о биологической безопасности РФ.