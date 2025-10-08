Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае, обыграв американца Лернера Тьена. Об этом сообщает «Чемпионат». Матч 1/8 финала прошел на кортах в Китае и завершился в пользу Медведева со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4.
Поединок между спортсменами длился почти три часа. Медведев отметился десятью эйсами, но допустил 11 двойных ошибок, реализовав четыре брейк-пойнта из 12. Тьен в свою очередь дважды подал навылет, трижды ошибся на подаче и реализовал три брейка из восьми.
В четвертьфинале «Мастерса» Медведев встретится с австралийцем Алексом де Минором. Турнир в Шанхае проходит с 1 по 10 октября.
