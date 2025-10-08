Физика-ядерщика осудили на 18 лет за госизмену и финансирование терроризма

Шадиев первые четыре года будет отбывать в тюрьме
Шадиев первые четыре года будет отбывать в тюрьме

Физик-ядерщик Руслан Шадиев получил 18 лет лишения свободы за госизмену и финансирование терроризма. Такой приговор вынес Московский городской суд.

В течение первых четырех лет Шадиев будет находиться в тюрьме, оставшиеся 14 лет — в колонии строгого режима. По данным суда, в 2023 году Шадиев перевел 1,2 тысячи рублей через криптовалюту на счета организаций «Легион „Свобода России“» и «Русский добровольческий корпус» (обе признаны в РФ террористическими и запрещены), а также проекта «Идите лесом» (признан иноагентом).

В суде Шадиев признал факт перевода, однако заявил, что не знал о статусе организаций. «Я сделал глупость. Я не знал, что эти организации признаны в России террористическими. Я думал, что помогаю людям, оказавшимся в трудной ситуации», — приводит «Коммерсант» слова подсудимого. Он также сообщил, что его семья продала имущество и перечислила несколько миллионов рублей на поддержку специальной военной операции, чтобы загладить вину.

Защита Шадиева намерена обжаловать приговор, утверждая, что у подсудимого не было умысла на преступление. Суд установил факт перевода средств на основании экспертизы криптовалютных операций и материалов спецслужб.

Ранее студент РУДН Арби Дукаев получил восемь лет лишения свободы за перевод денег в пользу ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена на территории России), а еще четверо молодых людей были осуждены за попытку теракта в университете. В обоих случаях фигуранты признали свою вину и получили длительные сроки лишения свободы.

