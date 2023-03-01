Экс-глава британского МИД посетовал на невозможность революции в России

Лорд Хейг пожаловался Вовану и Лексусу, что в России невозможно сменить власть извне
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США и Британии не удастся сменить власть в такой крупной стране, как Россия, заявил Уильям Хейг Фото:

В России невозможно сменить власть извне из-за наличия серьезного аппарата государственного контроля. Об этом рассказал экс-глава МИД Великобритании, член палаты лордов Уильям Хейг в телефонном разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

«Учитывая весь аппарат государственного контроля, очень трудно сменить власть в России извне», — передает слова Хейга РИА Новости. Он подчеркнул, что ранее США и Великобритании удавалось проводить смену правящего режима, но это происходило в гораздо более слабых и маленьких государствах.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов выразил мнение, что новый посол США в России Линн Трейси будет работать исключительно на ослабление политической силы России. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что попытки Запада сменить власть в России, используя ради этого конфликт на Украине, провалились, передает RT. Также экс-глава МИД Британии Хейг признал, что основные решения в конфликте на Украине принимаются в Вашингтоне.

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В России невозможно сменить власть извне из-за наличия серьезного аппарата государственного контроля. Об этом рассказал экс-глава МИД Великобритании, член палаты лордов Уильям Хейг в телефонном разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. «Учитывая весь аппарат государственного контроля, очень трудно сменить власть в России извне», — передает слова Хейга РИА Новости. Он подчеркнул, что ранее США и Великобритании удавалось проводить смену правящего режима, но это происходило в гораздо более слабых и маленьких государствах. Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов выразил мнение, что новый посол США в России Линн Трейси будет работать исключительно на ослабление политической силы России. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что попытки Запада сменить власть в России, используя ради этого конфликт на Украине, провалились, передает RT. Также экс-глава МИД Британии Хейг признал, что основные решения в конфликте на Украине принимаются в Вашингтоне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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