Экс-глава британского МИД посетовал на невозможность революции в России

Лорд Хейг пожаловался Вовану и Лексусу, что в России невозможно сменить власть извне

01 марта 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

США и Британии не удастся сменить власть в такой крупной стране, как Россия, заявил Уильям Хейг Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России невозможно сменить власть извне из-за наличия серьезного аппарата государственного контроля. Об этом рассказал экс-глава МИД Великобритании, член палаты лордов Уильям Хейг в телефонном разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. «Учитывая весь аппарат государственного контроля, очень трудно сменить власть в России извне», — передает слова Хейга РИА Новости. Он подчеркнул, что ранее США и Великобритании удавалось проводить смену правящего режима, но это происходило в гораздо более слабых и маленьких государствах. Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов выразил мнение, что новый посол США в России Линн Трейси будет работать исключительно на ослабление политической силы России. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что попытки Запада сменить власть в России, используя ради этого конфликт на Украине, провалились, передает RT. Также экс-глава МИД Британии Хейг признал, что основные решения в конфликте на Украине принимаются в Вашингтоне.

В России невозможно сменить власть извне из-за наличия серьезного аппарата государственного контроля. Об этом рассказал экс-глава МИД Великобритании, член палаты лордов Уильям Хейг в телефонном разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. «Учитывая весь аппарат государственного контроля, очень трудно сменить власть в России извне», — передает слова Хейга РИА Новости. Он подчеркнул, что ранее США и Великобритании удавалось проводить смену правящего режима, но это происходило в гораздо более слабых и маленьких государствах. Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов выразил мнение, что новый посол США в России Линн Трейси будет работать исключительно на ослабление политической силы России. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что попытки Запада сменить власть в России, используя ради этого конфликт на Украине, провалились, передает RT. Также экс-глава МИД Британии Хейг признал, что основные решения в конфликте на Украине принимаются в Вашингтоне.