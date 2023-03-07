«Известия»: в России начались продажи активированных за рубежом iPhone

Российские ритейлеры начали продавать iPhone, активированные за границей. Это связано с тем, что компании на Западе боятся попасть под санкции США, сотрудничая с РФ.
«В России появились в продаже уже активированные iPhone. Это связано с тем, что западные компании, работающие с нашей страной, боятся подпасть под санкции США. Также они опасаются разрыва контракта Apple в связи с запретом на поставку смартфонов дороже 300 долларов», — передают «Известия» со ссылкой на источники на рынке.
В газете подчеркнули, что количество таких смартфонов будет со временем увеличиваться. Основным недостатком таких iPhone станет сокращение срока общемировой гарантии на гаджет. При этом гарантия, за которую будет отвечать российский продавец составит один год, как это было раньше, написали в издании.
Ранее сообщалось, что продукция Apple рискует исчезнуть с российского рынка. Причиной тому стали отказы посредников от поставок iPhone на территорию РФ по параллельному импорту из-за санкций США.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!