На Украине разозлились на Зеленского после его сравнения конфликта с Россией с пирогом

Экс-советник Кучмы Соскин раскритиковал Зеленского за сравнения конфликта с Россией с пирогом
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Сравнение конфликта РФ и Украины, приведенное Владимиром Зеленским, безумно непонятное, считает Олег Соскин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский привел безумное сравнение, назвав конфликт с Россией пирогом, который целиком не съесть — нужно резать. Такое мнение высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Зеленский обещает контрнаступление, сравнивает войну с РФ с пирогом, который сразу съесть нельзя — надо резать на кусочки. Какое-то сравнение безумно непонятное. Уже от этого пирога сотни тысяч в Украине убиты и ранены. Это какой-то смертельный пирог, получается», — сказал Олег Соскин у себя на youtube-канале.

По словам политика, украинцы погибают, получают ранения и такое сравнение неуместно. Олег Соскин рекомендует Зеленскому изучать политическую историю Украины, чтобы еще более не усугубить свое положение.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сравнил Российскую Федерацию с пирогом, который Украина должна «разделить» на кусочки. Он объяснил, что Украине сложно противостоять России из-за ее размеров и численности войск.

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Президент Украины Владимир Зеленский привел безумное сравнение, назвав конфликт с Россией пирогом, который целиком не съесть — нужно резать. Такое мнение высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Зеленский обещает контрнаступление, сравнивает войну с РФ с пирогом, который сразу съесть нельзя — надо резать на кусочки. Какое-то сравнение безумно непонятное. Уже от этого пирога сотни тысяч в Украине убиты и ранены. Это какой-то смертельный пирог, получается», — сказал Олег Соскин у себя на youtube-канале. По словам политика, украинцы погибают, получают ранения и такое сравнение неуместно. Олег Соскин рекомендует Зеленскому изучать политическую историю Украины, чтобы еще более не усугубить свое положение. Ранее украинский президент Владимир Зеленский сравнил Российскую Федерацию с пирогом, который Украина должна «разделить» на кусочки. Он объяснил, что Украине сложно противостоять России из-за ее размеров и численности войск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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