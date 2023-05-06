ВСУ ведут массированный обстрел Новой Каховки. Фото

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Боевики намеренно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новая Каховка Херсонской области и близлежащие населенные пункты подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщает администрация городского округа.

«С 18.30 украинские боевики намеренно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении, опубликованном в telegrav-канале администрации Новокаховского городского округа. Власти ГО подчеркивают, что цель обстрелов — спровоцировать гуманитарную катастрофу, и призывают жителей перейти в укрытия.

ВСУ бьют по энергетическим объектам городского округа
ВСУ бьют по энергетическим объектам городского округа
Фото:

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Новая Каховка Херсонской области и близлежащие населенные пункты подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщает администрация городского округа. «С 18.30 украинские боевики намеренно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении, опубликованном в telegrav-канале администрации Новокаховского городского округа. Власти ГО подчеркивают, что цель обстрелов — спровоцировать гуманитарную катастрофу, и призывают жителей перейти в укрытия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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