ВСУ ведут массированный обстрел Новой Каховки. Фото

06 мая 2023 в 21:13 Размер текста - 17 +

Боевики намеренно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новая Каховка Херсонской области и близлежащие населенные пункты подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщает администрация городского округа. «С 18.30 украинские боевики намеренно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении, опубликованном в telegrav-канале администрации Новокаховского городского округа. Власти ГО подчеркивают, что цель обстрелов — спровоцировать гуманитарную катастрофу, и призывают жителей перейти в укрытия. ВСУ бьют по энергетическим объектам городского округа Фото: администрация Новокаховского ГО

Новая Каховка Херсонской области и близлежащие населенные пункты подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщает администрация городского округа. «С 18.30 украинские боевики намеренно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении, опубликованном в telegrav-канале администрации Новокаховского городского округа. Власти ГО подчеркивают, что цель обстрелов — спровоцировать гуманитарную катастрофу, и призывают жителей перейти в укрытия.