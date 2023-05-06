Боевики намеренно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Новая Каховка Херсонской области и близлежащие населенные пункты подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщает администрация городского округа.
«С 18.30 украинские боевики намеренно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении, опубликованном в telegrav-канале администрации Новокаховского городского округа. Власти ГО подчеркивают, что цель обстрелов — спровоцировать гуманитарную катастрофу, и призывают жителей перейти в укрытия.
ВСУ бьют по энергетическим объектам городского округа
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!