МИД России и Турции проработает предложение Путина о черноморской альтернативе

Главы МИД Турции и России обсудят инициативу президента РФ Владимира Путина по альтернативе зерновой сделке. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Главы МИД России и Турции намерены поработать над параметрами претворения в жизнь инициативы президента Российской Федерации В.В.Путина об организации поставок в Турцию одного миллиона тонн российского зерна», — написали в сообщении на официальном сайте министерства. Там отметили, что рассматривают данный проект как оптимальную рабочую альтернативу «черноморской сделке».
Россия объявила о прекращении зерновой сделки 17 июля. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, часть договоренностей, касающаяся России, оказалась не выполнена. Путин заявил, что страна готова возобновить зерновую сделку при выполнении всех обязательств перед Москвой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что одной из тем встречи главы МИД России Сергея Лаврова и главы МИД Турции Хакана Фидана в Москве станет ситуация вокруг зерновой сделки, передает RT.
Главы МИД Турции и России обсудят инициативу президента РФ Владимира Путина по альтернативе зерновой сделке. Об этом сообщили в МИД РФ. «Главы МИД России и Турции намерены поработать над параметрами претворения в жизнь инициативы президента Российской Федерации В.В.Путина об организации поставок в Турцию одного миллиона тонн российского зерна», — написали в сообщении на официальном сайте министерства. Там отметили, что рассматривают данный проект как оптимальную рабочую альтернативу «черноморской сделке». Россия объявила о прекращении зерновой сделки 17 июля. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, часть договоренностей, касающаяся России, оказалась не выполнена. Путин заявил, что страна готова возобновить зерновую сделку при выполнении всех обязательств перед Москвой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что одной из тем встречи главы МИД России Сергея Лаврова и главы МИД Турции Хакана Фидана в Москве станет ситуация вокруг зерновой сделки, передает RT.