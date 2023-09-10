Самый крупный город ХМАО бьет рекорды по явке на выборах тюменского губернатора

В Сургуте на выборах главы Тюменской области проголосовало более 25% жителей

10 сентября 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

В Сургуте проголосовало чуть менее 76 тысяч жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023 Сургут превысил показатели явки избирателей на выборах губернатора Тюменской области. На участки пришли почти 76 тысяч жителей, или 25,3% избирателей. По данным избиркома ХМАО, этот показатель превышает итоговые значения по явке на выборах тюменского губернатора 2018 года — тогда проголосовать пришли 23,42% сургутян. «Данные по явке в Сургуте на 16 часов — на участки пришло 25,3% или 75 926 избирателей. В 2018 году на выборах губернатора Тюменской области проголосовали 23,42% сургутян», — сообщает избирком. В целом явка по Сургуту на этих выборах выше, чем в 2014 году, когда на пост главы Тюменской области баллотировался нынешний полпред УрФО Владимир Якушев. Тогда на выборы пришло 58 612 жителей города — чуть более 23 процентов избирателей. Всего, по данным избиркома, на 16 часов 10 сентября в ХМАО на выборах тюменского губернатора проголосовало 316754 избирателя, или 31,29%. В лидерах по-прежнему Белоярский (свыше 63% голосов), Нефтеюганский (62% голосов) и Нижневартовский районы (57% голосов). Менее активными (в процентном соотношении) остаются избиратели города Нижневартовска — муниципалитету единственному не удалось перешагнуть 20-процентный порог явки. Ранее URA.RU писало, что глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин спрогнозировал высокую явку в муниципалитете. Мэр поблагодарил жителей за сознательность и проголосовал на избирательном участке в ОМК. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сургут превысил показатели явки избирателей на выборах губернатора Тюменской области. На участки пришли почти 76 тысяч жителей, или 25,3% избирателей. По данным избиркома ХМАО, этот показатель превышает итоговые значения по явке на выборах тюменского губернатора 2018 года — тогда проголосовать пришли 23,42% сургутян. «Данные по явке в Сургуте на 16 часов — на участки пришло 25,3% или 75 926 избирателей. В 2018 году на выборах губернатора Тюменской области проголосовали 23,42% сургутян», — сообщает избирком. В целом явка по Сургуту на этих выборах выше, чем в 2014 году, когда на пост главы Тюменской области баллотировался нынешний полпред УрФО Владимир Якушев. Тогда на выборы пришло 58 612 жителей города — чуть более 23 процентов избирателей. Всего, по данным избиркома, на 16 часов 10 сентября в ХМАО на выборах тюменского губернатора проголосовало 316754 избирателя, или 31,29%. В лидерах по-прежнему Белоярский (свыше 63% голосов), Нефтеюганский (62% голосов) и Нижневартовский районы (57% голосов). Менее активными (в процентном соотношении) остаются избиратели города Нижневартовска — муниципалитету единственному не удалось перешагнуть 20-процентный порог явки. Ранее URA.RU писало, что глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин спрогнозировал высокую явку в муниципалитете. Мэр поблагодарил жителей за сознательность и проголосовал на избирательном участке в ОМК.