В ХМАО на выборах проголосовали пенсионеры, прожившие в браке 66 лет. Фото

10 сентября 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Супружеская чета Никотиных проголосовала на дому Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023 В Нижневартовске на выборах тюменского губернатора проголосовала семейная пара пенсионеров Никотиных, прожившая вместе 66 лет. Член молодежного парламента городской думы Николай Терещенко, участвовавший в качестве наблюдателя при голосовании на дому, рассказал о чете на личной странице в соцсети «Вконтакте». «Поучаствовал в качестве наблюдателя на выездном голосовании. Голосовали на дому маломобильные граждане и пенсионеры. Людмила Александровна и Юрий Иванович Никотины всегда ходили на голосование и считают своим долгом участвовать в избирательном процессе. Они вместе уже 66 лет», — написал Терещенко. По словам Людмилы Никотиной, нужно выбрать человека, который и дальше будет развивать регион. «Мы знаем, кого хотим видеть руководителем Тюменской области, и считаем, что он действительно справится с обязанностями главы области», — процитировал пенсионерку парламентарий. В Нижневартовске проходят одновременно две избирательные кампании — выборы губернатора Тюменской области и довыборы в гордуму. «Никотины не участвовали в выборах местного депутата, поскольку живут на другом избирательном участке. Но это не помешало им проголосовать на региональных выборах», — уточнил Терещенко в телефонном разговоре с корреспондентом агентства. Ранее URA.RU писало, что Сургут превысил показатели итоговой явки предыдущих выборов губернатора Тюменской области. Нижневартовск, по данным избиркома на 16.00, находился в аутсайдерах и демонстрирует самую низкую явку из всех муниципалитетов Югры. Чета Никотиных из Нижневартовска проголосовала на дому одного из кандидатов в губернаторы Тюменской области Фото: Николай Терещенко, https://vk.com/wall150460138_1566 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске на выборах тюменского губернатора проголосовала семейная пара пенсионеров Никотиных, прожившая вместе 66 лет. Член молодежного парламента городской думы Николай Терещенко, участвовавший в качестве наблюдателя при голосовании на дому, рассказал о чете на личной странице в соцсети «Вконтакте». «Поучаствовал в качестве наблюдателя на выездном голосовании. Голосовали на дому маломобильные граждане и пенсионеры. Людмила Александровна и Юрий Иванович Никотины всегда ходили на голосование и считают своим долгом участвовать в избирательном процессе. Они вместе уже 66 лет», — написал Терещенко. По словам Людмилы Никотиной, нужно выбрать человека, который и дальше будет развивать регион. «Мы знаем, кого хотим видеть руководителем Тюменской области, и считаем, что он действительно справится с обязанностями главы области», — процитировал пенсионерку парламентарий. В Нижневартовске проходят одновременно две избирательные кампании — выборы губернатора Тюменской области и довыборы в гордуму. «Никотины не участвовали в выборах местного депутата, поскольку живут на другом избирательном участке. Но это не помешало им проголосовать на региональных выборах», — уточнил Терещенко в телефонном разговоре с корреспондентом агентства. Ранее URA.RU писало, что Сургут превысил показатели итоговой явки предыдущих выборов губернатора Тюменской области. Нижневартовск, по данным избиркома на 16.00, находился в аутсайдерах и демонстрирует самую низкую явку из всех муниципалитетов Югры.