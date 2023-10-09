В Тюменской области ограничили движение после смертельной аварии с большегрузом. Фото

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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, стетоскоп, медицинский работник, бригада скорой помощи, врач, неотложная помощь, медик, скорая помошь
В Тюменской области из-за аварии погибли два человека Фото:

На 495-километре федеральной автодороги Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (в Бердюжском районе Тюменской области) ограничили движение транспорта из-за аварии, в которой погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Тюменской области.

«Сейчас из-за ДТП ограничено движение на федеральной автодороги Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск подъезд к Ишиму (в Бердюжском районе Тюменской области). Здесь столкнулись легковой автомобиль и большегруз. В результате аварии погибли два человека», — написала пресс-служба в telegram-канале. Обстоятельства трагедии выясняются.

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На 495-километре федеральной автодороги Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (в Бердюжском районе Тюменской области) ограничили движение транспорта из-за аварии, в которой погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Тюменской области. «Сейчас из-за ДТП ограничено движение на федеральной автодороги Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск подъезд к Ишиму (в Бердюжском районе Тюменской области). Здесь столкнулись легковой автомобиль и большегруз. В результате аварии погибли два человека», — написала пресс-служба в telegram-канале. Обстоятельства трагедии выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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