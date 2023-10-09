В Тюменской области из-за аварии погибли два человека
На 495-километре федеральной автодороги Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (в Бердюжском районе Тюменской области) ограничили движение транспорта из-за аварии, в которой погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Тюменской области.
«Сейчас из-за ДТП ограничено движение на федеральной автодороги Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск подъезд к Ишиму (в Бердюжском районе Тюменской области). Здесь столкнулись легковой автомобиль и большегруз. В результате аварии погибли два человека», — написала пресс-служба в telegram-канале. Обстоятельства трагедии выясняются.
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