22 января 2024

РБК: владельцы евробондов Белоруссии направили Минску сообщение о дефолте

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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, евро, курс валют, финансы, деньги, курс евро, валюта
Инициативная группа планирует обратиться в суд Лондона из-за евробондов Фото:

Группа владельцев государственных облигаций Белоруссии направила Минску уведомление о дефолте. Теперь страна должна погасить обязательства по долговым выплатам, иначе держатели бондов обратятся в лондонский суд, передает РБК.

«Группа владельцев белорусских госбондов направила Минску уведомление о дефолте. Если Белоруссия не погасит обязательства, российские инвесторы планируют начать разбирательство в третейском суде Лондона», — передает РБК. Отмечается, что у владельцев в распоряжении находятся бумаги почти на 200 млн долларов. Всего совокупная сумма выпусков составляет около 3,25 млрд долларов.

Рейтинговое агентство Fitch присвоило в 2022 году Белоруссии статус «ограниченный дефолт». В Минске отмечали, что ведут работу с банками РФ над вопросами рефинансирования государственного долга, передает МК.

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Группа владельцев государственных облигаций Белоруссии направила Минску уведомление о дефолте. Теперь страна должна погасить обязательства по долговым выплатам, иначе держатели бондов обратятся в лондонский суд, передает РБК. «Группа владельцев белорусских госбондов направила Минску уведомление о дефолте. Если Белоруссия не погасит обязательства, российские инвесторы планируют начать разбирательство в третейском суде Лондона», — передает РБК. Отмечается, что у владельцев в распоряжении находятся бумаги почти на 200 млн долларов. Всего совокупная сумма выпусков составляет около 3,25 млрд долларов. Рейтинговое агентство Fitch присвоило в 2022 году Белоруссии статус «ограниченный дефолт». В Минске отмечали, что ведут работу с банками РФ над вопросами рефинансирования государственного долга, передает МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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