РБК: владельцы евробондов Белоруссии направили Минску сообщение о дефолте

Группа владельцев государственных облигаций Белоруссии направила Минску уведомление о дефолте. Теперь страна должна погасить обязательства по долговым выплатам, иначе держатели бондов обратятся в лондонский суд, передает РБК.
«Группа владельцев белорусских госбондов направила Минску уведомление о дефолте. Если Белоруссия не погасит обязательства, российские инвесторы планируют начать разбирательство в третейском суде Лондона», — передает РБК. Отмечается, что у владельцев в распоряжении находятся бумаги почти на 200 млн долларов. Всего совокупная сумма выпусков составляет около 3,25 млрд долларов.
Рейтинговое агентство Fitch присвоило в 2022 году Белоруссии статус «ограниченный дефолт». В Минске отмечали, что ведут работу с банками РФ над вопросами рефинансирования государственного долга, передает
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