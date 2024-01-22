РБК: владельцы евробондов Белоруссии направили Минску сообщение о дефолте

23 января 2024 в 04:05 Размер текста - 17 +

Инициативная группа планирует обратиться в суд Лондона из-за евробондов Фото: Анна Майорова © URA.RU Группа владельцев государственных облигаций Белоруссии направила Минску уведомление о дефолте. Теперь страна должна погасить обязательства по долговым выплатам, иначе держатели бондов обратятся в лондонский суд, передает РБК. «Группа владельцев белорусских госбондов направила Минску уведомление о дефолте. Если Белоруссия не погасит обязательства, российские инвесторы планируют начать разбирательство в третейском суде Лондона», — передает РБК. Отмечается, что у владельцев в распоряжении находятся бумаги почти на 200 млн долларов. Всего совокупная сумма выпусков составляет около 3,25 млрд долларов. Рейтинговое агентство Fitch присвоило в 2022 году Белоруссии статус «ограниченный дефолт». В Минске отмечали, что ведут работу с банками РФ над вопросами рефинансирования государственного долга, передает МК .

Группа владельцев государственных облигаций Белоруссии направила Минску уведомление о дефолте. Теперь страна должна погасить обязательства по долговым выплатам, иначе держатели бондов обратятся в лондонский суд, передает РБК. «Группа владельцев белорусских госбондов направила Минску уведомление о дефолте. Если Белоруссия не погасит обязательства, российские инвесторы планируют начать разбирательство в третейском суде Лондона», — передает РБК. Отмечается, что у владельцев в распоряжении находятся бумаги почти на 200 млн долларов. Всего совокупная сумма выпусков составляет около 3,25 млрд долларов. Рейтинговое агентство Fitch присвоило в 2022 году Белоруссии статус «ограниченный дефолт». В Минске отмечали, что ведут работу с банками РФ над вопросами рефинансирования государственного долга, передает МК.