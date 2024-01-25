25 января 2024

Турция окончательно одобрила вступление Швеции в НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Процесс утверждения Турцией членства Швецией членства в НАТО официально завершено Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил членство Швеции в НАТО. Указ об этом опубликован в правительственной газете.

«Указ президента об утверждении ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО был опубликован в официальном вестнике правительства», — передает телеканал NTV. Теперь Анкара официально завершила процесс ратификации членства Стокгольма в альянсе.

Парламент Турции 23 января одобрил вступление Швеции в Североатлантический альянс. Это произошло через три месяца после того, как Эрдоган внес в законодательный орган документ об утверждении, передает «Царьград». До этого Швеция предприняла ряд серьезных шагов для вступления в альянс. После Турции Стокгольму необходимо будет заручиться поддержкой Венгрии, которая ранее тоже блокировала вопрос вступления Швеции в блок.

Ранее Турция выступала против членства Финляндии и Швеции в альянс. Разногласия этих стран были связаны с рабочей партией Курдистана. Анкара признает эту организацию террористической. Позже Турция сняла свои претензии к Хельсинки и ратифицировала членство в НАТО. В апреле 2023 года Финляндия вступила в блок. Страна стала 31 членом альянса.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил членство Швеции в НАТО. Указ об этом опубликован в правительственной газете. «Указ президента об утверждении ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО был опубликован в официальном вестнике правительства», — передает телеканал NTV. Теперь Анкара официально завершила процесс ратификации членства Стокгольма в альянсе. Парламент Турции 23 января одобрил вступление Швеции в Североатлантический альянс. Это произошло через три месяца после того, как Эрдоган внес в законодательный орган документ об утверждении, передает «Царьград». До этого Швеция предприняла ряд серьезных шагов для вступления в альянс. После Турции Стокгольму необходимо будет заручиться поддержкой Венгрии, которая ранее тоже блокировала вопрос вступления Швеции в блок. Ранее Турция выступала против членства Финляндии и Швеции в альянс. Разногласия этих стран были связаны с рабочей партией Курдистана. Анкара признает эту организацию террористической. Позже Турция сняла свои претензии к Хельсинки и ратифицировала членство в НАТО. В апреле 2023 года Финляндия вступила в блок. Страна стала 31 членом альянса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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