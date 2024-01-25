Турция окончательно одобрила вступление Швеции в НАТО

26 января 2024 в 00:42 Размер текста - 17 +

Процесс утверждения Турцией членства Швецией членства в НАТО официально завершено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил членство Швеции в НАТО. Указ об этом опубликован в правительственной газете. «Указ президента об утверждении ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО был опубликован в официальном вестнике правительства», — передает телеканал NTV. Теперь Анкара официально завершила процесс ратификации членства Стокгольма в альянсе. Парламент Турции 23 января одобрил вступление Швеции в Североатлантический альянс. Это произошло через три месяца после того, как Эрдоган внес в законодательный орган документ об утверждении, передает «Царьград». До этого Швеция предприняла ряд серьезных шагов для вступления в альянс. После Турции Стокгольму необходимо будет заручиться поддержкой Венгрии, которая ранее тоже блокировала вопрос вступления Швеции в блок. Ранее Турция выступала против членства Финляндии и Швеции в альянс. Разногласия этих стран были связаны с рабочей партией Курдистана. Анкара признает эту организацию террористической. Позже Турция сняла свои претензии к Хельсинки и ратифицировала членство в НАТО. В апреле 2023 года Финляндия вступила в блок. Страна стала 31 членом альянса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил членство Швеции в НАТО. Указ об этом опубликован в правительственной газете. «Указ президента об утверждении ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО был опубликован в официальном вестнике правительства», — передает телеканал NTV. Теперь Анкара официально завершила процесс ратификации членства Стокгольма в альянсе. Парламент Турции 23 января одобрил вступление Швеции в Североатлантический альянс. Это произошло через три месяца после того, как Эрдоган внес в законодательный орган документ об утверждении, передает «Царьград». До этого Швеция предприняла ряд серьезных шагов для вступления в альянс. После Турции Стокгольму необходимо будет заручиться поддержкой Венгрии, которая ранее тоже блокировала вопрос вступления Швеции в блок. Ранее Турция выступала против членства Финляндии и Швеции в альянс. Разногласия этих стран были связаны с рабочей партией Курдистана. Анкара признает эту организацию террористической. Позже Турция сняла свои претензии к Хельсинки и ратифицировала членство в НАТО. В апреле 2023 года Финляндия вступила в блок. Страна стала 31 членом альянса.