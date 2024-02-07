07 февраля 2024

Путин встретился в Кремле с раввинами Лазаром и Бородой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, путин владимир
Путин обсудил с раввинами освобождение заложников Фото:

Президент России Владимир Путин встретился с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой. Лидер РФ обсудил с ними ситуацию на Ближнем Востоке и детали освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.

«В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой», — сообщает сайт Кремля. На встрече обсуждалось освобождение заложников, оказавшихся в плену у ХАМАС, а также ситуация на Ближнем Востоке в целом.

Глава государства отметил, что определенные результаты уже есть. Путин отметил, необходимо продолжать эти усилия. ХАМАС ранее обратилось к России с просьбой выступить гарантом при обмене пленными с Израилем.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин встретился с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой. Лидер РФ обсудил с ними ситуацию на Ближнем Востоке и детали освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС. «В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой», — сообщает сайт Кремля. На встрече обсуждалось освобождение заложников, оказавшихся в плену у ХАМАС, а также ситуация на Ближнем Востоке в целом. Глава государства отметил, что определенные результаты уже есть. Путин отметил, необходимо продолжать эти усилия. ХАМАС ранее обратилось к России с просьбой выступить гарантом при обмене пленными с Израилем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...