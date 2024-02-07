Путин встретился в Кремле с раввинами Лазаром и Бородой

08 февраля 2024 в 02:05 Размер текста - 17 +

Путин обсудил с раввинами освобождение заложников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин встретился с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой. Лидер РФ обсудил с ними ситуацию на Ближнем Востоке и детали освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС. «В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой», — сообщает сайт Кремля . На встрече обсуждалось освобождение заложников, оказавшихся в плену у ХАМАС, а также ситуация на Ближнем Востоке в целом. Глава государства отметил, что определенные результаты уже есть. Путин отметил, необходимо продолжать эти усилия. ХАМАС ранее обратилось к России с просьбой выступить гарантом при обмене пленными с Израилем.

Президент России Владимир Путин встретился с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой. Лидер РФ обсудил с ними ситуацию на Ближнем Востоке и детали освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС. «В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой», — сообщает сайт Кремля. На встрече обсуждалось освобождение заложников, оказавшихся в плену у ХАМАС, а также ситуация на Ближнем Востоке в целом. Глава государства отметил, что определенные результаты уже есть. Путин отметил, необходимо продолжать эти усилия. ХАМАС ранее обратилось к России с просьбой выступить гарантом при обмене пленными с Израилем.