Фирма из Екатеринбурга, причастная к коррупции в школах Салехарда, получила миллионный штраф

В ЯНАО суд оштрафовал ООО «Первый класс», причастное к коррупции в школах

20 марта 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

В ЯНАО суд оштрафовал фирму за подкуп завхозов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета В школах Салехарда вскрылась мошенническая схема В ЯНАО была оштрафована фирма из Екатеринбурга, причастная к коррупционному скандалу в школах. Административное дело было возбуждено прокурором Салехарда, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. Источник в силовых сообщил URA.RU, что речь идет об ООО «Первый класс». «Гендиректор коммерческой организации передал более 500 тысяч рублей заместителю директора школы № 2 для обеспечения заключения контрактов с его компанией. Судом организация признана виновной в совершении правонарушения, назначено наказание в виде штрафа в двукратном размере взятки свыше одного миллиона рублей, с конфискацией предмета административного правонарушения», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО. По данным системы СБИС, ООО «Первый класс» зарегистрировано в Екатеринбурге и занимается поставками оборудования. Она имеет несколько контрактов в округе, в том числе являясь поставщиком «Арктического лицея» в Новом Уренгое. Должность директора фирмы занимает Константин Шершнев. Ранее суд Салехарда вынес приговор завхозу школы № 2 Людмиле Римской, которая за деньги предоставляла сведения бизнесмену, с помощью которых он лоббировал интересы компании при заключении муниципальных контрактов. Уголовное дело в отношении предпринимателя еще расследуется следователями окружного СУ СКР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО была оштрафована фирма из Екатеринбурга, причастная к коррупционному скандалу в школах. Административное дело было возбуждено прокурором Салехарда, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. Источник в силовых сообщил URA.RU, что речь идет об ООО «Первый класс». «Гендиректор коммерческой организации передал более 500 тысяч рублей заместителю директора школы № 2 для обеспечения заключения контрактов с его компанией. Судом организация признана виновной в совершении правонарушения, назначено наказание в виде штрафа в двукратном размере взятки свыше одного миллиона рублей, с конфискацией предмета административного правонарушения», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО. По данным системы СБИС, ООО «Первый класс» зарегистрировано в Екатеринбурге и занимается поставками оборудования. Она имеет несколько контрактов в округе, в том числе являясь поставщиком «Арктического лицея» в Новом Уренгое. Должность директора фирмы занимает Константин Шершнев. Ранее суд Салехарда вынес приговор завхозу школы № 2 Людмиле Римской, которая за деньги предоставляла сведения бизнесмену, с помощью которых он лоббировал интересы компании при заключении муниципальных контрактов. Уголовное дело в отношении предпринимателя еще расследуется следователями окружного СУ СКР.