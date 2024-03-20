Фирма из Екатеринбурга, причастная к коррупции в школах Салехарда, получила миллионный штраф

В ЯНАО была оштрафована фирма из Екатеринбурга, причастная к коррупционному скандалу в школах. Административное дело было возбуждено прокурором Салехарда, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. Источник в силовых сообщил URA.RU, что речь идет об ООО «Первый класс».
«Гендиректор коммерческой организации передал более 500 тысяч рублей заместителю директора школы № 2 для обеспечения заключения контрактов с его компанией. Судом организация признана виновной в совершении правонарушения, назначено наказание в виде штрафа в двукратном размере взятки свыше одного миллиона рублей, с конфискацией предмета административного правонарушения», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
По данным системы СБИС, ООО «Первый класс» зарегистрировано в Екатеринбурге и занимается поставками оборудования. Она имеет несколько контрактов в округе, в том числе являясь поставщиком «Арктического лицея» в Новом Уренгое. Должность директора фирмы занимает Константин Шершнев.
Ранее суд Салехарда вынес приговор завхозу школы № 2 Людмиле Римской, которая за деньги предоставляла сведения бизнесмену, с помощью которых он лоббировал интересы компании при заключении муниципальных контрактов. Уголовное дело в отношении предпринимателя еще расследуется следователями окружного СУ СКР.
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