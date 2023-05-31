МИД РФ: Россия не будет размещать на территории ЗАЭС наступательные войска и технику

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар, заэс, магатэ, запорожская атомная электростанция, блок-пост
На территории ЗАЭС находятся только силы для охраны объекта от нападений Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия не намерена размещать на территории Запорожской АЭС военную технику и войска для наступлений. На станции находятся только бойцы, охраняющие объект от нападения. Об этом заявили Министерстве иностранных дел РФ.

«Мы никогда не размещали и не планируем размещать на территории ЗАЭС воинские контингенты и военную технику, предназначенную для наступательных действий» — заявил замминистра иностранных дел Сергей Грушко. Его сообщение опубликовано на сайте МИД России. Он также отметил, что на атомной электростанции находятся только силы, предназначенные для охраны объекта от нападений и устранения их последствий.

Россия взяла под контроль Запорожскую АЭС в феврале 2022 года. С тех пор украинская армия неоднократно пыталась нанести удар по объекту. Так, накануне, ВСУ попытались атаковать станцию с помощью ударного беспилотника, пишет телеканал 360. Также сообщалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал подготовку специального документа, который гарантировал бы безопасность ЗАЭС в преддверии наступления Киева, передает «Утро.ру».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия не намерена размещать на территории Запорожской АЭС военную технику и войска для наступлений. На станции находятся только бойцы, охраняющие объект от нападения. Об этом заявили Министерстве иностранных дел РФ. «Мы никогда не размещали и не планируем размещать на территории ЗАЭС воинские контингенты и военную технику, предназначенную для наступательных действий» — заявил замминистра иностранных дел Сергей Грушко. Его сообщение опубликовано на сайте МИД России. Он также отметил, что на атомной электростанции находятся только силы, предназначенные для охраны объекта от нападений и устранения их последствий. Россия взяла под контроль Запорожскую АЭС в феврале 2022 года. С тех пор украинская армия неоднократно пыталась нанести удар по объекту. Так, накануне, ВСУ попытались атаковать станцию с помощью ударного беспилотника, пишет телеканал 360. Также сообщалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал подготовку специального документа, который гарантировал бы безопасность ЗАЭС в преддверии наступления Киева, передает «Утро.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...