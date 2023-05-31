МИД РФ: Россия не будет размещать на территории ЗАЭС наступательные войска и технику

31 мая 2023 в 22:15 Размер текста - 17 +

На территории ЗАЭС находятся только силы для охраны объекта от нападений Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не намерена размещать на территории Запорожской АЭС военную технику и войска для наступлений. На станции находятся только бойцы, охраняющие объект от нападения. Об этом заявили Министерстве иностранных дел РФ. «Мы никогда не размещали и не планируем размещать на территории ЗАЭС воинские контингенты и военную технику, предназначенную для наступательных действий» — заявил замминистра иностранных дел Сергей Грушко. Его сообщение опубликовано на сайте МИД России . Он также отметил, что на атомной электростанции находятся только силы, предназначенные для охраны объекта от нападений и устранения их последствий. Россия взяла под контроль Запорожскую АЭС в феврале 2022 года. С тех пор украинская армия неоднократно пыталась нанести удар по объекту. Так, накануне, ВСУ попытались атаковать станцию с помощью ударного беспилотника, пишет телеканал 360. Также сообщалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал подготовку специального документа, который гарантировал бы безопасность ЗАЭС в преддверии наступления Киева, передает «Утро.ру».

Россия не намерена размещать на территории Запорожской АЭС военную технику и войска для наступлений. На станции находятся только бойцы, охраняющие объект от нападения. Об этом заявили Министерстве иностранных дел РФ. «Мы никогда не размещали и не планируем размещать на территории ЗАЭС воинские контингенты и военную технику, предназначенную для наступательных действий» — заявил замминистра иностранных дел Сергей Грушко. Его сообщение опубликовано на сайте МИД России. Он также отметил, что на атомной электростанции находятся только силы, предназначенные для охраны объекта от нападений и устранения их последствий. Россия взяла под контроль Запорожскую АЭС в феврале 2022 года. С тех пор украинская армия неоднократно пыталась нанести удар по объекту. Так, накануне, ВСУ попытались атаковать станцию с помощью ударного беспилотника, пишет телеканал 360. Также сообщалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал подготовку специального документа, который гарантировал бы безопасность ЗАЭС в преддверии наступления Киева, передает «Утро.ру».