Рейс Utair из Еревана в Тюмень задерживается почти на шесть часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прибытие в Рощино ожидается 4 июля в 10:15
Прибытие в Рощино ожидается 4 июля в 10:15 Фото:

Борт авиакомпании Utair по маршруту Ереван (Армения) – Тюмень задерживает прибытие 4 июля почти на шесть часов. Согласно онлайн-табло аэропорта Рощино, самолет приземлится в 10:15.

«Рейс авиакомпании Utair Ереван — Тюмень задержан 4 июля. Плановое время прибытия в 4:20. Расчетное время прибытия — 10:15», — сообщается на онлайн-табло.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка связана с поздним прибытием воздушного судна.

В Тюмени накануне был задержан рейс авиакомпании Utair в Ереван. Утром 3 июля самолет взлетел, пару часов кружил над городом, чтобы сжечь топливо, а затем вернулся в Рощино.

Рейс задержан из-за позднего прибытия самолета
Рейс задержан из-за позднего прибытия самолета
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Борт авиакомпании Utair по маршруту Ереван (Армения) – Тюмень задерживает прибытие 4 июля почти на шесть часов. Согласно онлайн-табло аэропорта Рощино, самолет приземлится в 10:15. «Рейс авиакомпании Utair Ереван — Тюмень задержан 4 июля. Плановое время прибытия в 4:20. Расчетное время прибытия — 10:15», — сообщается на онлайн-табло. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка связана с поздним прибытием воздушного судна. В Тюмени накануне был задержан рейс авиакомпании Utair в Ереван. Утром 3 июля самолет взлетел, пару часов кружил над городом, чтобы сжечь топливо, а затем вернулся в Рощино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...