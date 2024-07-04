Борт авиакомпании Utair по маршруту Ереван (Армения) – Тюмень задерживает прибытие 4 июля почти на шесть часов. Согласно онлайн-табло аэропорта Рощино, самолет приземлится в 10:15.
«Рейс авиакомпании Utair Ереван — Тюмень задержан 4 июля. Плановое время прибытия в 4:20. Расчетное время прибытия — 10:15», — сообщается на онлайн-табло.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка связана с поздним прибытием воздушного судна.
В Тюмени накануне был задержан рейс авиакомпании Utair в Ереван. Утром 3 июля самолет взлетел, пару часов кружил над городом, чтобы сжечь топливо, а затем вернулся в Рощино.
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