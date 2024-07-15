Легенду российского футбола избили после финала Евро-2024

Mash: легенду российского футбола Канчельскиса избили в баре
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Андрей Канчельскис потерял сознание после удара в голову Фото:

Известный российский футболист и бывший игрок Manchester United Андрей Канчельскис стал участником инцидента в одном из московских баров после финала Евро-2024. По информации, поступившей от очевидцев, Канчельскис вступил в конфликт с посетителем заведения и был избит.

«Канчельскиса избили после финала Евро-2024 в московском баре», — сообщили очевидцы, передает telegram-канал Mash. Отмечается, что футболист выпивал в заведении, где начал спорить с одним из болельщиков. Спор между мужчинами перерос в потасовку: Канчельскис ударил оппонента, после чего получил ответ и потерял сознание.

Сотрудники бара пытались помочь футболисту, но безуспешно, и была вызвана скорая. Медики оказали экс-игроку первую помощь на месте, констатировав травму головы. В госпитализации, однако, не возникло необходимости.

Андрей Канчельскис — советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Он наиболее известен по своим выступлениям за ФК Manchester United и сборную России. В составе сборной РФ провел 36 матчей и забил четыре гола, передает Sport24.

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Известный российский футболист и бывший игрок Manchester United Андрей Канчельскис стал участником инцидента в одном из московских баров после финала Евро-2024. По информации, поступившей от очевидцев, Канчельскис вступил в конфликт с посетителем заведения и был избит. «Канчельскиса избили после финала Евро-2024 в московском баре», — сообщили очевидцы, передает telegram-канал Mash. Отмечается, что футболист выпивал в заведении, где начал спорить с одним из болельщиков. Спор между мужчинами перерос в потасовку: Канчельскис ударил оппонента, после чего получил ответ и потерял сознание. Сотрудники бара пытались помочь футболисту, но безуспешно, и была вызвана скорая. Медики оказали экс-игроку первую помощь на месте, констатировав травму головы. В госпитализации, однако, не возникло необходимости. Андрей Канчельскис — советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Он наиболее известен по своим выступлениям за ФК Manchester United и сборную России. В составе сборной РФ провел 36 матчей и забил четыре гола, передает Sport24.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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