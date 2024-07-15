Легенду российского футбола избили после финала Евро-2024

Mash: легенду российского футбола Канчельскиса избили в баре

15 июля 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

Андрей Канчельскис потерял сознание после удара в голову Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Известный российский футболист и бывший игрок Manchester United Андрей Канчельскис стал участником инцидента в одном из московских баров после финала Евро-2024. По информации, поступившей от очевидцев, Канчельскис вступил в конфликт с посетителем заведения и был избит. «Канчельскиса избили после финала Евро-2024 в московском баре», — сообщили очевидцы, передает telegram-канал Mash. Отмечается, что футболист выпивал в заведении, где начал спорить с одним из болельщиков. Спор между мужчинами перерос в потасовку: Канчельскис ударил оппонента, после чего получил ответ и потерял сознание. Сотрудники бара пытались помочь футболисту, но безуспешно, и была вызвана скорая. Медики оказали экс-игроку первую помощь на месте, констатировав травму головы. В госпитализации, однако, не возникло необходимости. Андрей Канчельскис — советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Он наиболее известен по своим выступлениям за ФК Manchester United и сборную России. В составе сборной РФ провел 36 матчей и забил четыре гола, передает Sport24 . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный российский футболист и бывший игрок Manchester United Андрей Канчельскис стал участником инцидента в одном из московских баров после финала Евро-2024. По информации, поступившей от очевидцев, Канчельскис вступил в конфликт с посетителем заведения и был избит. «Канчельскиса избили после финала Евро-2024 в московском баре», — сообщили очевидцы, передает telegram-канал Mash. Отмечается, что футболист выпивал в заведении, где начал спорить с одним из болельщиков. Спор между мужчинами перерос в потасовку: Канчельскис ударил оппонента, после чего получил ответ и потерял сознание. Сотрудники бара пытались помочь футболисту, но безуспешно, и была вызвана скорая. Медики оказали экс-игроку первую помощь на месте, констатировав травму головы. В госпитализации, однако, не возникло необходимости. Андрей Канчельскис — советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Он наиболее известен по своим выступлениям за ФК Manchester United и сборную России. В составе сборной РФ провел 36 матчей и забил четыре гола, передает Sport24.