Легенду российского футбола избили после финала Евро-2024

Известный российский футболист и бывший игрок Manchester United Андрей Канчельскис стал участником инцидента в одном из московских баров после финала Евро-2024. По информации, поступившей от очевидцев, Канчельскис вступил в конфликт с посетителем заведения и был избит.
«Канчельскиса избили после финала Евро-2024 в московском баре», — сообщили очевидцы, передает telegram-канал Mash. Отмечается, что футболист выпивал в заведении, где начал спорить с одним из болельщиков. Спор между мужчинами перерос в потасовку: Канчельскис ударил оппонента, после чего получил ответ и потерял сознание.
Сотрудники бара пытались помочь футболисту, но безуспешно, и была вызвана скорая. Медики оказали экс-игроку первую помощь на месте, констатировав травму головы. В госпитализации, однако, не возникло необходимости.
Андрей Канчельскис — советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Он наиболее известен по своим выступлениям за ФК Manchester United и сборную России. В составе сборной РФ провел 36 матчей и забил четыре гола, передает
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