Агент СБУ задержан в Биробиджане

Завербованный Службой безопасности Украины (СБУ) житель Биробиджана был задержан 24 сентября. Он готовил диверсии на ж/д путях, собирал данные об объектах Минобороны РФ и совершил поджог пункта отбора на военную службу по контракту. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Биробиджана, 2001 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами посредством сети интернет», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости.
По адресу проживания задержанного были найдены приготовленные им средства террора. Также были обнаружены средства связи, которые мужчина использовал для контактов с украинскими спецслужбами. На данный момент расследуются уголовные дела по статьям о диверсии, теракте и госизмене. Максимальное наказание по ним — пожизненное лишение свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.