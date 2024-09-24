Агент СБУ задержан в Биробиджане

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Задержанный житель Биробиджана обвиняется в госизмене и подготовке теракта Фото:

Завербованный Службой безопасности Украины (СБУ) житель Биробиджана был задержан 24 сентября. Он готовил диверсии на ж/д путях, собирал данные об объектах Минобороны РФ и совершил поджог пункта отбора на военную службу по контракту. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Биробиджана, 2001 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами посредством сети интернет», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости.

По адресу проживания задержанного были найдены приготовленные им средства террора. Также были обнаружены средства связи, которые мужчина использовал для контактов с украинскими спецслужбами. На данный момент расследуются уголовные дела по статьям о диверсии, теракте и госизмене. Максимальное наказание по ним — пожизненное лишение свободы.

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Завербованный Службой безопасности Украины (СБУ) житель Биробиджана был задержан 24 сентября. Он готовил диверсии на ж/д путях, собирал данные об объектах Минобороны РФ и совершил поджог пункта отбора на военную службу по контракту. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. «Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Биробиджана, 2001 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами посредством сети интернет», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. По адресу проживания задержанного были найдены приготовленные им средства террора. Также были обнаружены средства связи, которые мужчина использовал для контактов с украинскими спецслужбами. На данный момент расследуются уголовные дела по статьям о диверсии, теракте и госизмене. Максимальное наказание по ним — пожизненное лишение свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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