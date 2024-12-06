Путин рассказал об использовании Россией ядерного оружия: главные заявления лидеров РФ и Беларуси

Президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. Там он с белорусским лидером Александром Лукашенко обсудил и подписал новый договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства между странами, заключил соглашение о формировании единого электроэнергетического рынка и обсудил насущные вопросы. Главные заявления лидеров РФ и Беларуси — в материале URA.RU.
Договор о гарантиях безопасности
Планы Минска и Москвы возбудили Запад
На Западе подписание договора в сфере безопасности между Москвой и Минском вызвали чересчур эмоциональную реакцию. По словам Александра Лукашенко, «партнеры на Западе» чересчур возбудились по этому поводу.
Возможность использования ядерного оружия
Российский лидер подтвердил, что в новом договоре о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства между Россией и Белоруссией, в случае наличия угроз для стран предусмотрена возможность использования российского тактического ядерного оружия (ЯО). Президент также подчеркнул, что решения по вопросу использования ЯО постоянно согласовываются с руководством дружественной страны. Он также напомнил, что размещение тактических ядерных сил России на территории Белоруссии произошло по предложению Лукашенко.
Безопасность двух стран
Российский лидер отметил, что договор надежно защитит безопасность двух стран. Так Россия и Белоруссия взяли на себя обязательства оказывать взаимную поддержку в области обороны и защиты своего суверенитета, независимости и конституционного устройства. Также документ подразумевает совместное использование всех доступных сил и средств для поддержания территориальной целостности и неприкосновенности двух стран.
Беспрецедентный уровень стратегического сотрудничества
Лукашенко же в свою очередь заявил, что после подписания данного договора Минск и Москва вышли на беспрецедентный уровень стратегического сотрудничества и координации действий в военной сфере. «С подписанием сегодня концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного договора о гарантиях безопасности мы выходим на беспрецедентный уровень стратегического сотрудничества и координации действий в военной сфере», — сказал глава государства.
Договор о формировании единого электроэнергетического рынка
Путин отметил плюсы договора о формировании единого электроэнергетического рынка для потребителей. По словам российского лидера, документ позволит снизить цены для граждан двух стран. «Договор о формировании единого электроэнергетического рынка <....> позволит снизить цены для конечных потребителей как в России, так и в Белоруссии», — сказал глава РФ.
Импортозамещающие проекты
По мнению Лукашенко, Минску и Москве нужно гораздо больше общих импортозамещающих проектов. Он уточнил, что благодаря кооперации и в России и в Белоруссии создаются новые рабочие места и появляются новые инновационные продукты.
На данный момент страны реализуют лишь 27 подобных проектов. Глава Белоруссии считает, что их количество должно быть в сотни раз больше. «Для объединенного рынка Беларуси и России, объем которого оценивается в 2 триллиона долларов по совокупному ВВП, эта цифра должна быть, я думаю, в сотни раз больше. Выгоду от таких проектов получит как Беларусь, так и Россия», — отметил он.
Годовщина проекта победы советского народа в Великой Отечественной войне
Лукашенко посетит Парад Победы в Москве
Лукашенко заявил, что в 2025 году посетит Москву, чтобы отметить годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне на Красной площади. «В мае 2025 года белорусы и россияне месте с другими народами бывшего СССР, с теми, кто разделяет наши ценности, отметят 80-летие победы в великой Отечественной войне... <...> мы вместе на Красной площади помянем жертв той страшной войны и отметим важную годовщину исторической победы советского народа над фашизмом», — сказал глава Белоруссии.
Расчеты военных Белоруссии приглашены на Парад 9 мая в Москву
На парад в Москве, который пройдет в следующем году были приглашены расчеты военных Белоруссии. По словам Путина, воинские расчеты из дружественного государства смогут принять участие в шествии вместе с российскими военными на Красной площади.
Неформальный саммит Содружества Независимых Государств
Путин заявил, что будет ждать президента Белоруссии 25-26 декабря в Санкт-Петербурге, где будет проходить неформальный саммит Содружества Независимых Государств. «Надеюсь увидеться с Александром Григорьевичем 25-26 декабря в Санкт-Петербурге», — отметил российский лидер.
Санкции не пошатнули Россию и Белоруссию
По словам Лукашенко, в и России и Белоруссии удалось сохранить свои базовые отрасли экономики и не допустить нарушения финансовых систем в условиях беспрецедентного санкционного давления. «В условиях беспрецедентного санкционного давления сохранены базовые отрасли экономики, не нарушены финансовые системы, безработица находится на минимальном значении, доходы и накопления граждан растут», — заявил белорусский лидер. По его словам, странами был «создан уникальный мировой опыт», который проверен временем и доказал свою состоятельность.
К началу проведения спецоперации на Украине привели действия Запада
Президент Путин обвинил Запад в начале украинского конфликта. «Нашу особую озабоченность, естественно, вызывает положение дел <...> на Украине. Страны Запада намеренно обостряют напряженность. Именно они довели до сегодняшней трагедии и продолжают обострять ситуацию», — заявил Путин. Глава РФ уточнил, что политика западных стран в отношении Украины носит безответственный характер и приближает мир к порогу глобального конфликта.
Белоруссия — один из ключевых торговых партеров РФ
Путин назвал Белоруссию одним из ключевых торговых партеров Российской Федерации. По его словам, она занимает четвертую строчку в списке мировых торговых партеров России. «На Россию приходится свыше половины белорусского внешнеторгового баланса. В свою очередь для России Белоруссия является четвертым торговым партнером в мире с долей почти 9%», — заявил глава РФ. Путин также отметил, что Россия, в свою очередь, инвестировала в белорусскую экономику более 4 миллиардов долларов.
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