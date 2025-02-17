«Коммерсант»: аналитики отметили снижение цен на квартиры на стадии котлована

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Цены на квартиры на начальных этапах строительства почти не изменились
Цены на квартиры на начальных этапах строительства почти не изменились Фото:

В России средняя цена квадратного метра в массовых жилых комплексах на стадии котлованов за год снизилась с 317 до 316 тысяч рублей. Об этом рассказали аналитики компании «Метриум».

«Средняя цена квадрата в массовых жилых и апартаментных комплексах на котловане за прошедшие 12 месяцев чуть просела с 317 до 316 тысяч рублей», — передает информацию аналитиков «Коммерсант». Отмечается, что квартиры бизнес-класса на начальном этапе строительства выросли в цене на 10%, с 415 до 455 тысяч рублей за квадратный метр.

Значительное удорожание коснулось только премиум-комплексов, где цена на «квадрат» увеличилась на 45%, достигнув 863 тысяч рублей. Эксперты отмечают высокий спрос на премиум-жилье от состоятельных клиентов, которые предпочитают покупки без кредитов и рассрочек.

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В России средняя цена квадратного метра в массовых жилых комплексах на стадии котлованов за год снизилась с 317 до 316 тысяч рублей. Об этом рассказали аналитики компании «Метриум». «Средняя цена квадрата в массовых жилых и апартаментных комплексах на котловане за прошедшие 12 месяцев чуть просела с 317 до 316 тысяч рублей», — передает информацию аналитиков «Коммерсант». Отмечается, что квартиры бизнес-класса на начальном этапе строительства выросли в цене на 10%, с 415 до 455 тысяч рублей за квадратный метр. Значительное удорожание коснулось только премиум-комплексов, где цена на «квадрат» увеличилась на 45%, достигнув 863 тысяч рублей. Эксперты отмечают высокий спрос на премиум-жилье от состоятельных клиентов, которые предпочитают покупки без кредитов и рассрочек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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