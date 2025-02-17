«Коммерсант»: аналитики отметили снижение цен на квартиры на стадии котлована

В России средняя цена квадратного метра в массовых жилых комплексах на стадии котлованов за год снизилась с 317 до 316 тысяч рублей. Об этом рассказали аналитики компании «Метриум».
«Средняя цена квадрата в массовых жилых и апартаментных комплексах на котловане за прошедшие 12 месяцев чуть просела с 317 до 316 тысяч рублей», — передает информацию аналитиков «Коммерсант». Отмечается, что квартиры бизнес-класса на начальном этапе строительства выросли в цене на 10%, с 415 до 455 тысяч рублей за квадратный метр.
Значительное удорожание коснулось только премиум-комплексов, где цена на «квадрат» увеличилась на 45%, достигнув 863 тысяч рублей. Эксперты отмечают высокий спрос на премиум-жилье от состоятельных клиентов, которые предпочитают покупки без кредитов и рассрочек.
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