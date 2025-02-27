Путин: большинство терактов в России спланировано украинскими спецслужбами

Путин заявил, что в РФ увеличилось число терактов
Большинство терактов, которые происходят в РФ, спланированы спецслужбами Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Большинство из них [терактов] спланированы украинскими спецслужбами», — заявил Владимир Путин на встрече коллегии ФСБ, трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Глава государства отметил, что количество терактов в стране увеличилось.
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