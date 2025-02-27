Путин: большинство терактов в России спланировано украинскими спецслужбами

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Путин заявил, что в РФ увеличилось число терактов
Путин заявил, что в РФ увеличилось число терактов Фото:

Большинство терактов, которые происходят в РФ, спланированы спецслужбами Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Большинство из них [терактов] спланированы украинскими спецслужбами», — заявил Владимир Путин на встрече коллегии ФСБ, трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Глава государства отметил, что количество терактов в стране увеличилось.

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Большинство терактов, которые происходят в РФ, спланированы спецслужбами Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Большинство из них [терактов] спланированы украинскими спецслужбами», — заявил Владимир Путин на встрече коллегии ФСБ, трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Глава государства отметил, что количество терактов в стране увеличилось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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