Путин вступился за российских ученых

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активнее внедрять достижения российских ученых в производство. Об этом он сообщил во время расширенного заседания коллегии ФСБ.
«Что касается гражданских технологий разработок. Нужно это делать не шаблонно, а спокойно, грамотно, умно. Чтобы достижения наших ученых не ложились в сейфы под гриф, а быстрее внедрялись в производство...» — сказал Путин во время заседания, трансляция которого шла на телеканале «Россия 24». В контексте речи главы государства особое внимание было уделено не только внутреннему использованию разработок, но и их экспортному потенциалу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.