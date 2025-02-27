Путин вступился за российских ученых

Путин призвал быстрее внедрять разработки ученых в производство
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Путин призвал внедрять в производство разработки ученых как можно быстрее
Путин призвал внедрять в производство разработки ученых как можно быстрее Фото:

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активнее внедрять достижения российских ученых в производство. Об этом он сообщил во время расширенного заседания коллегии ФСБ.

«Что касается гражданских технологий разработок. Нужно это делать не шаблонно, а спокойно, грамотно, умно. Чтобы достижения наших ученых не ложились в сейфы под гриф, а быстрее внедрялись в производство...» — сказал Путин во время заседания, трансляция которого шла на телеканале «Россия 24». В контексте речи главы государства особое внимание было уделено не только внутреннему использованию разработок, но и их экспортному потенциалу.

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активнее внедрять достижения российских ученых в производство. Об этом он сообщил во время расширенного заседания коллегии ФСБ. «Что касается гражданских технологий разработок. Нужно это делать не шаблонно, а спокойно, грамотно, умно. Чтобы достижения наших ученых не ложились в сейфы под гриф, а быстрее внедрялись в производство...» — сказал Путин во время заседания, трансляция которого шла на телеканале «Россия 24». В контексте речи главы государства особое внимание было уделено не только внутреннему использованию разработок, но и их экспортному потенциалу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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