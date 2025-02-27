Экс-замминистра транспорта Чалика отправили под арест на два месяца

Экс-гендиректора ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации» и экс-замминистра транспорта РФ Игоря Чалика арестовали на два месяца. Его обвиняют в присвоении и растрате особо крупной суммы, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения виде домашнего ареста в отношении Чалика Игоря Петровича <...> на срок — 1 месяц 30 суток», — написали в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Отмечается, что Чалик обвиняется в присвоении и растрате в особо крупном размере.
Ранее стало известно, что экс-замминистра транспорта РФ не признал вину. По версии следствия, на посту гендиректора института Чалик незаконно вносил свое имя в списки для получения наград и поощрений. В результате институт понес ущерб в 1,6 миллиона рублей.
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