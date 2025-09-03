03 сентября 2025

Гордость регионов на площадке ВЭФ: что представили на форуме и чей стенд оказался лучше. Фотогалерея

На ВЭФ-2025 регионы Дальнего Востока показали, чем гордятся
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Во Владивостоке стартовал ВЭФ
Во Владивостоке стартовал ВЭФ Фото:
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Десятый по счету Восточный экономический форум (ВЭФ-2025) открылся 3 сентября на острове Русский во Владивостоке. Центральным вопросом мероприятия станет развитие сотрудничества на Дальнем Востоке в интересах мира и процветания.

В первый день работы ВЭФ-2025 на его площадках заработала традиционная выставка, где регионы Дальнего Востока показывают, чем живут и чем могут удивить. Свои проекты в сфере экономики, культуры и туризма представили 11 субъектов округа, а также федеральные министерства и ведомства. URA.RU собрало кадры региональных стендов.

Магаданская область

На Восточном экономическом форуме павильон Магаданской области представлен лаконичной и информативной подачей информации о регионе — здесь представлены ключевые аспекты, такие как население, экономический потенциал, природные ресурсы и туристические возможности. Гостям рекомендуют обратить внимание на уменьшенную модель памятника участникам специальной военной операции, официальное открытие которого в Магадане намечено на следующую неделю. Представители региона подчеркивают оригинальные дизайнерские решения экспозиции, которые не только привлекают внимание посетителей, но и формируют атмосферу, ассоциирующуюся с парком «маяк».

Камчатский край

Ключевым элементом экспозиции Камчатского края стала тематическая зона «Воля человека», посвященная 80-летию победы над Японией и, в частности, Курильской десантной операции. Эта часть выставки будет функционировать как интерактивный музей, рассказывающий о героическом прошлом Камчатки, с включением материалов о Великой Отечественной войне и специальной военной операции. Посетители смогут ознакомиться с природными и историческими особенностями региона.

В рамках форума на площадке «Улица Дальнего Востока» впервые был представлен центр «Воин». Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подчеркнул, что площадка центра «воин» служит пространством для прямого общения с молодежью и предоставляет молодым людям шанс приобщиться к значимому делу — служению Родине. 

Следует отметить, что центр «ВОИН» был учрежден по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина. В состав его филиалов входят порядка 400 инструкторов, среди которых присутствуют эксперты из Федерации боевого снайпинга России.

Стенд Приморского края

Павильон «Сделано в Приморье» открылся на Улице Дальнего Востока. Около пятидесяти предприятий из Приморского края представили свои товары в специально организованных тематических секциях. Посетителей приморского павильона встречают аниматоры в образах чаек, исполняющие танцевальные номера, а также девушки в тельняшках. В их руках находятся ключевые символы региона: мягкая игрушка амурского тигра, уменьшенная копия Токаревского маяка и удочка с фигуркой махаона. В непосредственной близости располагаются небольшие торговые точки, где представлены тельняшки, сумки, сувениры и другие изделия морской тематики, выполненные местными ремесленниками.

Особый интерес посетителей вызвала специально оформленная экспозиция, приуроченная к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и посвященная героизму солдат Красной армии. В данном уголке демонстрируются подлинные архивные документы, отражающие развитие промышленности и сельского хозяйства Приморского края в военные годы, а также газетные публикации с новостями и сведениями о повседневной жизни населения региона в тот период.

Стенд Якутии

Основными направлениями экспозиции Якутии стали проекты, направленные на сохранение восточной популяции стерха, презентация Всемирного центра мамонта, а также вопросы развития региона в условиях современных экономических вызовов и перспектив. Экспозиционная площадка республики предоставила возможность подробно представить ключевые инвестиционные инициативы, достижения в сфере культуры и новейшие технологические разработки.

Особый акцент сделан на демонстрации инвестиционного потенциала Якутии. В рамках стенда были представлены проекты в области добычи полезных ископаемых, развития креативных индустрий, а также создания новых туристических маршрутов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Десятый по счету Восточный экономический форум (ВЭФ-2025) открылся 3 сентября на острове Русский во Владивостоке. Центральным вопросом мероприятия станет развитие сотрудничества на Дальнем Востоке в интересах мира и процветания. В первый день работы ВЭФ-2025 на его площадках заработала традиционная выставка, где регионы Дальнего Востока показывают, чем живут и чем могут удивить. Свои проекты в сфере экономики, культуры и туризма представили 11 субъектов округа, а также федеральные министерства и ведомства. URA.RU собрало кадры региональных стендов. Магаданская область На Восточном экономическом форуме павильон Магаданской области представлен лаконичной и информативной подачей информации о регионе — здесь представлены ключевые аспекты, такие как население, экономический потенциал, природные ресурсы и туристические возможности. Гостям рекомендуют обратить внимание на уменьшенную модель памятника участникам специальной военной операции, официальное открытие которого в Магадане намечено на следующую неделю. Представители региона подчеркивают оригинальные дизайнерские решения экспозиции, которые не только привлекают внимание посетителей, но и формируют атмосферу, ассоциирующуюся с парком «маяк». Камчатский край Ключевым элементом экспозиции Камчатского края стала тематическая зона «Воля человека», посвященная 80-летию победы над Японией и, в частности, Курильской десантной операции. Эта часть выставки будет функционировать как интерактивный музей, рассказывающий о героическом прошлом Камчатки, с включением материалов о Великой Отечественной войне и специальной военной операции. Посетители смогут ознакомиться с природными и историческими особенностями региона. В рамках форума на площадке «Улица Дальнего Востока» впервые был представлен центр «Воин». Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подчеркнул, что площадка центра «воин» служит пространством для прямого общения с молодежью и предоставляет молодым людям шанс приобщиться к значимому делу — служению Родине.  Следует отметить, что центр «ВОИН» был учрежден по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина. В состав его филиалов входят порядка 400 инструкторов, среди которых присутствуют эксперты из Федерации боевого снайпинга России. Стенд Приморского края Павильон «Сделано в Приморье» открылся на Улице Дальнего Востока. Около пятидесяти предприятий из Приморского края представили свои товары в специально организованных тематических секциях. Посетителей приморского павильона встречают аниматоры в образах чаек, исполняющие танцевальные номера, а также девушки в тельняшках. В их руках находятся ключевые символы региона: мягкая игрушка амурского тигра, уменьшенная копия Токаревского маяка и удочка с фигуркой махаона. В непосредственной близости располагаются небольшие торговые точки, где представлены тельняшки, сумки, сувениры и другие изделия морской тематики, выполненные местными ремесленниками. Особый интерес посетителей вызвала специально оформленная экспозиция, приуроченная к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и посвященная героизму солдат Красной армии. В данном уголке демонстрируются подлинные архивные документы, отражающие развитие промышленности и сельского хозяйства Приморского края в военные годы, а также газетные публикации с новостями и сведениями о повседневной жизни населения региона в тот период. Стенд Якутии Основными направлениями экспозиции Якутии стали проекты, направленные на сохранение восточной популяции стерха, презентация Всемирного центра мамонта, а также вопросы развития региона в условиях современных экономических вызовов и перспектив. Экспозиционная площадка республики предоставила возможность подробно представить ключевые инвестиционные инициативы, достижения в сфере культуры и новейшие технологические разработки. Особый акцент сделан на демонстрации инвестиционного потенциала Якутии. В рамках стенда были представлены проекты в области добычи полезных ископаемых, развития креативных индустрий, а также создания новых туристических маршрутов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...