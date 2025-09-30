Продюсер заявил, что Ивлеева, отмененная после «голой вечеринки», скоро вернется на экраны

Продюсер Дворцов: Ивлеева может вернуться на экраны в 2025 или 2026 году
У Ивлеевой осталось 5-10 процентов друзей, которые поддерживают ее творчество, заявил Дворцов
У Ивлеевой осталось 5-10 процентов друзей, которые поддерживают ее творчество, заявил Дворцов

Анастасия Ивлеева может вернуться на экраны телевизоров в этом или следующем году. Это обусловлено небольшим кругом лиц, которые поддерживают ее творчество. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов.

«Есть определенные лица, которые за ней стоят. Это влиятельные люди. Кто-то к ней негативно настроен, но процентов 5 — 10 остались ее друзей, которые поддерживают ее, ее творчество», — заявил Дворцов. Его слова приводят «Страсти». Он также отметил, что нельзя исключать, что она сможет вернуться на ТВ в этом или следующем году, так как возвращение телеведущей обсуждается в шоу-бизнесе.

Ранее поступала информация о том, что телеведущая начинает выходить «из режима тишины». Отмечается, что Ивлеева превратила свой telegram-канал в авторское медиа под названием «Настежь». Хотя о возвращении крупных работодателей говорить рано. Об этом сообщали в Национальной службе новостей.

