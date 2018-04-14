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14 апреля 2018
13 апреля 2018
10:00  14 апреля 2018 0

Тулеев вернул власть, Минфин откажется от пенсий, цены будут расти. Лучшее за неделю — в подборке «URA.RU»

85-летие со дня рождения первого президента России в Ельцин-центре, дефицит, пустые прилавки, кризис, продукты, магазин
Рубль рухнул, а страну ждет дефицит продуктовФото: Анна Майорова © URA.RU

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Сегодня 14 апреля, суббота. И вот лучшие тексты за неделю:

Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев вернул себе власть спустя всего девять дней после отставки. Корреспондент «URA.RU» побывал на судьбоносном заседании парламента региона и рассказывает, как Тулеев стал спикером и обыграл свое возвращение в политику.

Новые антироссийские санкции США ударили и по олигархам, и по рядовым россиянам. Санкции против Дерипаски и металлургического гиганта «Русал» заставили мэров уральских городов срочно готовить план на случай банкротства компании. А эксперты, опрошенные «URA.RU», признали, что десятки тысяч людей потеряют работу, и в случае дефолта их просто «выбросят на улицу».

Эта неделя также запомнится еще одним «черным вторником». Рубль рухнул, курсы доллара и евро уверенно ползут вверх и бьют годовые рекорды. Экономист объяснил «URA.RU», сколько еще рубль будет падать и нужно ли бежать в обменник.

Под предлогом девальвации взлетят и цены. Они будут расти буквально на все. Эксперты рассказали, что подорожает в первую очередь и объяснили, нужно ли закупаться про запас.

Министр финансов, тем временем, посоветовал россиянам не надеяться на государство и не ждать пенсий, а позаботиться о своей старости самим. Экономисты объяснили «URA.RU», что отказ от пенсий — как и радикальная реформа пенсионной системы — возможен. И набросали сценарии последствий этой жесткой реформы.

А Telegram, все-таки, заблокировали. Пока мессенджер работает без перебоев, но решение суда и твердые намерения Роскомнадзора говорят о том, что его закроют уже в понедельник, 16 апреля. Эксперты объяснили, почему война властей против Telegram выгодна обоим.

Кирилл Егоров
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