Уральские военные спасают от коронавируса Италию и российские города

Военнослужащие обеззараживают территории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Бригада радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) из Екатеринбурга получила команду отправлять военнослужащих для обеззараживания городов России и Европы. Об этом URA.RU сообщил источник в военных кругах.

«Отправляют обеззараживать Пермь, Казань и другие города. Ранее, 22 марта, в Италию отправилось 40 человек и 15 машин с нашими химиками. По моим данным, в Европу едут контрактники и офицеры. За свои командировки получают примерно столько же, как при отправке в Сирию. Речь не только про Италию, но также Сербию», — рассказал инсайдер.

Бригада РХБЗ находится в прямом распоряжении командующего Центральным военным округом. Начальник пресс-службы ЦВО Сергей Шорин информацию об отправке группы из Екатеринбурга не подтвердил, оперативный комментарий давать не стал.

Ранее сообщалось, что президент страны Владимир Путин заявил о готовности России помочь Италии в борьбе с коронавирусом, Минобороны планировало отправку в Италию бригад российских военных медиков, вирусологов, комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории и медоборудование. Также в пятницу, 3 апреля, стало известно, что Минобороны готовиться направить в Сербию 11 военных рейсов с бригадами из медиков и отрядами радиационной, химической и биологической защиты.